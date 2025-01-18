السبت 18 يناير 2025
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محافظات

استخراج 15195 شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني بالشرقية

إقامة مباني بالشرقية
إقامة مباني بالشرقية

قامت إدارة نظم معلومات البنية التحتية بديوان عام محافظة الشرقية خلال عام 2024، بالإنتهاء من إعداد وتسليم 15195  شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطع الأرض الخاصة بالمواطنين،

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موافقة فنية على اعمال الحفر 

 بالاضافة الى  إصدار 1012 موافقة فنية على أعمال الحفر والإنتهاء من  193  طلب إستبيان ضرائب، وكذلك تم رفع 156 قطعة أرض أملاك دولة بغرض إستخراج قرارات تخصيص للنفع العام، بالإضافة إلى الإنتهاء من تدقيق الإحداثيات ل 47730  قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين 

 

وكذلك ترسيمها على خريطة معلوماتية موحدة، كما تم الإنتهاء من 4 طلبات لقطع أراضى لتحديد قيود الإرتفاع و2 مشروع كشف المرافق.

 

اهمية اجراء المعاينات ةتدقيق الاحداثيات 

 و أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

المهندسة داليا سليم 

وقالت  المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية ورقية ورقمية  

متابعة اى انشاءات للمرافق تحت الارض 

بالاضافة الى متابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) وإستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS  بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق

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اعطاء صورة واضحة لمتخذي القرار 

فضلا عن إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.

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ادارة نظم معلومات البنية التحتية محافظة الشرقية ديوان عام خلال عام 2024 داخل الحيز اقامة مبانى توضيح ابعاد قطع

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