رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية يتفقد المركز التكنولوجي ويلتقى المواطنين لحل مشكلاتهم

قام اليوم أشرف عامـر رئيس مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية بتفقد العمل بالمركز التكنولوجي واستقبال المواطنين وتلقى طلبات تصالح المواطنين علي مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد بالمركز التكنولوجي

تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة

والعمل علي حل المشاكل الي تواجههم وتقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

المركز التكنولوجة بمنا القمح -فيتو

إنهاء الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد رئيس المركز على مسئول التكنولوجي بسرعه إنهاء إجراءات التصاريح وإجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم التأكيد على مدير مركز التكنولوجيا، وكافة العاملين بسرعة انتهاء الإجراءات وفقا للمواعيد المحددة وحسن التعامل مع الجمهور

إنهاء الإجراءات وفقا للجدول الزمنى المحدد

ونبه رئيس المركز على مدير مركز التكنولوجيا بالمتابعة المستمرة فى إنهاء الإجراءات وفقا لجدول الزمنيه المحددة والمواعيد المحددة وفقا للقانون

المركز التكنولوجة بمنا القمح -فيتو

تعليمات المهندس حازم الأشمونى

وذلك بناء على تعليمات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، بضرورة المرور على مراكز التكنولوجيا المتواجدة بالوحدات المحلية، للتأكد من حسن أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلقي طلبات التصالح طبقا للقانون الجديد.

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