الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الشرقية يفتتح مجمع الخدمات بقرية سعود بالحسينية

محافظ الشرقية يفتتح
محافظ الشرقية يفتتح مجمع الخدمات بقرية شعود بالحسينية، فيتو

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية سعود والمقام على مساحة 476 م والمكون من 3 طوابق حيث يضم مركزا تكنولوجيا مصغرا لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين) ووحدة محلية ووحده تضامن اجتماعي ومجلس محلي وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد.وذلك فى أول يوم عمل للمركز.

افتتاح مجمع الخدمات -فيتو 

محافظ الشرقية يشكل لجنة لحصر الأطفال مجهولي النسب

متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجى 

بدأ المحافظ جولته التفقدية بمتابعة سير انتظام العمل بالمركز التكنولوجي والذي يضم 14 شباك منهم شباك لذوي الهمم وتعرف من العاملين بالمركز عن الخدمات المقدمة للمواطنين وتمت الإشارة إلى أن المركز يقوم بتقديم خدمات (بيان صلاحيه الموقع - ترخيص أعمال البناء - ترخيص هدم - توصيل مرافق دائمة - رخصه فتح محل - إلغاء رخصه محل - ترخيص اعلان - شهادة مطابقه )

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افتتاح مجمع الخدمات -فيتو 

دعم اتخاذ القرار بمعلومات انية ودقيقة 

موضحا  أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات مشيرًا إلى أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي والوصول إلى عمق الريف الشرقاوي لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بافتتاح وتشغيل مراكز تكنولوجية مصغره.

افتتاح مجمع الخدمات -فيتو 

مكتب الشهر العقارى ومكاتب ادارية 

انتقل محافظ الشرقية لتفقد العمل بمكتب الشهر العقاري مكاتب إدارية والذي يقدم خدمات التوكيلات العامة والتصديق على التوقيعات وتوثيق العقود بمختلف أنواعها والحفظ والرسوم والخزانة وشباك البصمة الإلكترونية وسحب البيانات ومكاتب الموثقين واستمع المحافظ لشرحٍ تفصيلي عن آليات العمل داخل المكتب والتي تتضمن استقبال متلقى الخدمة والعمل من خلال نظام الشباك الموحد لتقليل الدورة المستندية وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.كما حرص المحافظ على تفقد مكتب التموين والوحدة المحلية بمجمع الخدمات الحكومية وذلك للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق مؤكدًا على العاملين بحسن استقبال المواطنين وانهاء مصالحهم بسهولة ويسر وطبقًا للقانون.

افتتاح مجمع الخدمات -فيتو 

بدء تشغيل خدمة المراكز التكنولوجية 

ومن داخل مجمع خدمات قرية سعود أعلن محافظ الشرقية عن بدء تشغيل خدمة المراكز التكنولوجية داخل مجمع خدمات المواطنين بقرى ( سماكين الغرب - بحر البقر 2 - قهبونه - قصاصين الشرق - القصبي شرق) وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تجهيزها وفرشها وتدريب العاملين على منظومة العمل بها لإنهاء مصالح المواطنين تنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياه كريمة لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

افتتاح مجمع الخدمات -فيتو 

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالحسينية

القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بمبادرة حياة كريمة 

وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية مشيدًا بالجهد المبذول من من الجهة القائمة بتنفيذ المشروع ورئاسة مركز ومدينة الحسينية في تنفيذ المبادرة والتي تعد شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية.

افتتاح مجمع الخدمات -فيتو 

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افتتاح مجمع الخدمات -فيتو 

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مجمع الخدمات بقرية سعود المقام على مساحة 476م2 المكون من 3طوابق مركز تكنولوجى سجل مدنى شهر عقاري محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب

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