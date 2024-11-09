رئيس بلبيس يتابع موظفي المركز التكنولوجي والنظافة بالشرقية

قام اليوم الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية بمتابعة المركز التكنولوجي برئاسة المركز والتأكد من سرعة إنهاء إجراءات التصاريح وإجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين والإدارة الهندسية لسرعة إنهاء طلبات المواطنين والتي تستهدف تحقيق أقصى معدلات المتابعة.

سرعة الانتهاء من الاجراءات

وتم التأكيد على مديري المركز التكنولوجية وكافة العاملين بسرعه انتهاء الإجراءات وفقًا للمواعيد المحددة وحسن التعامل مع الجمهور وتحقيق أقصى رضا للمواطنين.

العمل وفقًا للجدول الزمني

وكما تم التأكيد على مدير المركز التكنولوجي بالمتابعة المستمرة في إنهاء الإجراءات وفقًا لجدول الزمنية المحددة والمواعيد المحددة وفقًا للقانون.

الجهود مستمرة على مدار الساعة

وقال رئيس مدينة ومركز بلبيس: إن الجهود مستمرة على مدار الساعه لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لأعمال النظافة لرفع تراكمات القمامة يوميًّا خلال فترات اليوم والنوبتجيات.

توجيهات المحافظ

وذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتكثيف الأعمال المختلفة للنظافة ورفع القمامة والتراكمات بنطاق كل مركز على حدة يأتى ذلك فى إطار تعليمات وزيرة التنمية المحلية فى ملف التصالح.

تكثيف حملات النظافة

وعلى جانب آخر أكد الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات النظافة واستمراريتها بمدينة بلبيس مؤكدًا على ضرورة العمل الدائم والمتواصل لرفع كفاءة منظومة النظافة.

رجال المخلفات الصلبة والبلدية

حيث قام بالفعل فريق عمل رئاسة مركز ومدينة بلبيس ورجال إدارة المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة مركز ومدينة بلبيس برفع تراكمات القمامة من كافو المناطق بشوارع مدينة بلبيس وقطاع سعدون.

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