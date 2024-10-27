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العوضي يفاجئ المركز التكنولوجي ويتابع أعمال النظافة بشوارع الحسينية بالشرقية

العوضى يفاجئ المركزالتكنولوجى
العوضى يفاجئ المركزالتكنولوجى والنظافة بشوارع الحسينية شرقية

فاجأ، اليوم الأحد، المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية يرافقه المهندسة نهلة حامد رياض عفيفي نائب رئيس المركز العاملين بالمركز التكنولوجي، لمتابعتهما للخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة الحسينية. 

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وذلك بالمرور ومتابعة العمل بالمركز والتأكد من تواجد العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وذلك في إطار الجهود المبذولة  للارتقاء بمركز ومدينة الحسينية 

المتابعات المستمرة لرئيس الحسينية

وهذا في إطار المتابعات الميدانية المستمرة علي كافة القطاعات بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة لها من أجل تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين حتي يشعر المواطنون بالتغيير في كافة القطاعات.

رفع الأتربة وغسل البلدورات 

كما كلف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية والمهندس ممدوح عبدالعال وإسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز وهاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال رفع الأتربة وغسيل البلدورات بناحية بوابة مدخل مدينة الحسينية حتي كوبري المنشية من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب 

توجيهات المهندس محافظ الشرقية 

 وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومى على جميع القطاعات للنهوض بمستوى الخدمة لصالح المواطن.

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المتابعة على الطبيعة 

 وكذا متابعة الأعمال علي الطبيعة وضرورة التحرك الميداني لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشاكل المواطنين بصفة مستمرة حتي يشعر المواطنون بالتغيير في كافة القطاعات.

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المهندس محمد العوضى رئيس مركز الحسينية محافظة الشرقية المهندسة نهلة حامد رياض نائب رئيس المركز الخدمات المقدمة للمواطنين المركز التكنولوجي

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