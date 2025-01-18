السبت 18 يناير 2025
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محافظات

حملات نظافة ورفع تراكمات قمامة بـ3 مراكز في الشرقية

نشاط مكثف بثلاث
نشاط مكثف بثلاث مراكز بمحافظة الشرقية- فيتو

قام اليوم السبت شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بتفقد الأعمال التى تتم بالنقطة الوسيطة بمنطقه الغار، حيث يتم تفريغ وتحميل القمامة من النقطة الوسيطة بالغار لنقلها الي المدفن الصحي بالخطاره واطمأن على سير العمل  والتأكد من سلامة المعدات. 

محافظ الشرقية يُتابع مستشفى المبرة والأحرار التعليمي

تفقد معدات الحملة الميكانيكية 

كما قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق صباح اليوم بجولة لتفقد المعدات بالحملة الميكانيكية للاطمئنان علي حسن سير العمل وجاهزية وخروج المعدات للعمل وتابع أعمال الصيانة للمعدات لاستكمال منظومة العمل للوصول إلى أعلى معدل تشغيل وتعظيم الاستفادة منها.

رفع 30 طن على مدار اليوم بالحسينية 

كم قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بشوارع مدينة الحسينية بكافة القطاعات حيث يتم رفع 30 طن على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية ونقلها للمقلب الوسيط وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق

رفع القمامة من مدينة فاقوس

وفى هذا السياق قام صباح اليوم المحاسب محمد الاباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس بالمتابعة والإشراف على اعمال النظافة بالمدينة والوحدات المحلية واشتملت الأعمال على رفع القمامة والتراكمات بعدد كبير من الشوارع بالمدينة ورفع اتربه وسفوحه بالعمال والمعدات بعدد من الشوارع الرئيسية.

رفع القمامة من الشوارع الرئيسية 

كما  تم متابعة الاعمال التى تتم بالوحدات المحلية ومنهم الوحدة المحلية  بسوادة والوحدة المحلية بقرية  النوافعة  من استمرار أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات بنطاق الشوارع الرئيسية واستمرار أعمال الجمع المنزلى للقمامة.

حملة نظافة مكبرة بشوارع مدينة الحسينية في الشرقية

تعليمات المهندس محافظ الشرقية 

بناءا على تعليمات المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقيه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل الدائم والمستمر بمنظومة النظافة ومتابعة النقطه الوسيطه بالغار ورفع كافة المخلفات الصلبة ونقلها الى المدفن الصحى بالخطارة. 

 

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المدفن الصحى بالخطارة شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس محمد العوضى رئيس مركز الحسينية

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