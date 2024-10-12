السبت 12 أكتوبر 2024
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حملة نظافة مكبرة بشوارع مدينة الحسينية في الشرقية

رفع الاتربة وغسل
رفع الاتربة وغسل البلدورات بمدينة الحسينية محافظة الشرقية

قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية بتكليف هشام أبو الليل نائب رئيس المركز والمهندس ممدوح عبدالعال و اسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز ورئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال رفع الأتربة من المدينة.

رفع الإشغالات واللافتات والإعلانات من شوارع الحسينية بالشرقية

غسل البلدورات بمدخل المدينة 

وكذلك غسيل البلدورات بناحية بوابة مدخل مدينة الحسينية حتي كوبري المنشية من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب.

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى  محافظ الشرقية بالتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة المرور اليومى على جميع القطاعات للنهوض بمستوى الخدمة لصالح المواطن.

التحرك الميدانى لمتابعة الخدمات 

 بالاضافة الى ضرورة متابعة الأعمال علي الطبيعة وضرورة التحرك الميداني لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشاكل المواطنين بصفة مستمرة حتي يشعر المواطنين بالتغيير في كافة القطاعات.

 رفع تراكمات القمامة الموجودة بالواجهة 

كما كلف رئيس مركز ومدينة الحسينية نائب رئيس المركز ايضا بضرورة   بالنزول للشارع لمتابعة أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية  الواجهة وشارع المركز وشارع المدارس و الشارع الرئيسي وأمام مجلس مدينة الحسينية وأمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية وأمام بنك القاهرة.

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النظافة من أمام مدخل بوابة مدينة الحسينية 

بالاضافة الى المنطقة الواقعة  أمام بنك مصر وأمام البنك الأهلي المصري وأمام المواقف أمام بوابة مدخل مدينة الحسينية   على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

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المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية اسماعيل صبيح الحملة الميكانيكية رئلسة المركز المهندس ممدوح عبدالعال صبيح هشام ابوالليل نلئب رئيس المركز

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