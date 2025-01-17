الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والتراكمات بالوحدات المحلية والقرى

محافظ الشرقية:إزالة
محافظ الشرقية:إزالة التعديات بالبناءوالإشغالات بمركزالزقازيق

تابع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، أعمال النظافة العامة للطرق والتأكد من رفع كافة المخلفات والتراكمات بالوحدات المحلية والقرى التابعة لرئاسة المركز للمحافظة علي المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة حرصا على سلامة وراحة المواطنين

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وكلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق الأجهزة التنفيذية بإشراف رؤساء الوحدات على النظافة العامة بالوحدات المحلية والقرى فى الزنكلون و  بهنباي تمت إزالة حالة تعد بالبناء فى  بالوحدات المحلية بشيبة النكارية والنخاس وشوبك بسطة والعصلوجي وبردين وبني عامر. 

وشدد رئيس المدينة على تكثيف أعمال النظافة بكافة الطرق السريعة ومداخل المدينة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد جانبى الطرق للحفاظ على المظهر الجمالي الحضارى للمدينة والعمل علي راحة المواطنين.ومازالت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق مستمرة في تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق اليوم الجمعة 17 من يناير 2025 بمتابعة حملة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق  العام لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام بدأت الحملة بمنطقة موقف المنصوره وعلى امتداد الطريق وأسفرت الحملة عن رفع حالات الإشغالات وتسليمها إلى المخازن العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة العامة للطرق ورفع كافة الإشغالات والتراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين للمحافظة علي بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

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