تسيير الحركة المرورية على طريق إسنا بالأقصر بعد رفع آثار حادث تصادم

تمكنت الخدمات المرورية المنتشرة على الطريق الصحراوي بمدخل إسنا بالأقصر، من تسيير حركة السيارات من خلال إجراء تحويلات مرورية، بسبب الزحام المروري الذي شهده الطريق صباح اليوم السبت بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى تريلا ونتج عنها إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى إسنا لتلقي العلاج، ورفعت أوناش المرور أثار الحادث.

وكانت غرفة إدارة النجدة بمديرية أمن الأقصر تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل “تريلا” على طريق مدخل إسنا الصحراوي بمدينة الأقصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص إصابة 10 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما عمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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