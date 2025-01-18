ضبط كيان تعليمى غير مرخص للنصب على المواطنين فى الجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط كيان تعليمى "بدون ترخيص"، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

ضبط كيان تعليمى للنصب على المواطنين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان وأمكن ضبط المتهم وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – استمارات تسجيل متدربين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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