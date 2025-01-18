أسماء المصابين في حادث تصادم ملاكي بتريلا على الطريق الصحراوي بإسنا

حصلت فيتو علي اسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى تريلا على الطريق الصحراوي عند مدخل مدينة إسنا الصحراوي وهم:

-تبيان ص.ا 23 عاما مصاب بكدمات بالجسم.

-أنور ا.م 34 عاما مصاب كسر بالذراع اليمن.

- مازن ا.م 30 عاما مصاب كدمات بالظهر.

-منال م.ع 45 عاما مصاب كسر بالضلوع.

- أحمد ا.ا 24 عاما مصاب كدمات بالجسم.

-أفراح م.س 12 عاما مصاب بغيبوبة.

- هيام م.أ 20 عاما مصابه كدمات بالظهر

-راية ا.م 50 عاما مصابة بجروح وكدمات بالجسم.

- إسلام.ع.أ 30 عاما مصاب بكسر مفتوح بالكاحل الأيسر وش ارتجاج، مصرى الجنسية.

وتم نقلهم للمسشتفى اسنا لتلقي العلاج من قبل الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق بقيادة اللواء امجد انوار مدير الادارة العامة للمرور بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر.

وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكي بأخرى تريلا على طريق مدخل مدينة إسنا الصحراوي جنوب محافظة الأقصر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث، ليتبين إصابة 10 أشخاص بينهم السائق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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