"الداخلية" تحبط محاولة تهريب 47 ألف عبوة سجائر بقيمة 8.5 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانىء بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (سائقى سيارتين نقل "فنطاس فارغ") حال إنهاء إجراءات وصولهما للبلاد بميناء السلوم البرى، وبحوزتهما (47 ألف عبوة سجائر "مهربة") مخبأة بأجولة بلاستيكية ومخفاة داخل فنطاس السيارتين.
إحباط محاولة تهريب 47 ألف عبوة سجائر لداخل البلاد
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لداخل البلاد لبيعها بالسوق المحلى، وقدر إجمالى القيمة والرسوم والتعويض الجمركى قرابة (8,5 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
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