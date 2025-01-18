ترحيلات الجيزة تسلم مدرس عربي لمستشفى العباسية للأمراض العقلية

سملت قوات قسم الترحيلات بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية hمن الجيزة، معلم لغة عربية متهم بهتك عرض طفلة داخل إحدى المدارس، لإدارة مستشفى الامراض العقلية بالعباسية وسط حراسة أمنية مشددة.

يأتي ذلك للتأكد من سلامة قواه العقلية تنفيذا لقرار النيابة العامة بإحالته للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير بحالته من قبل ادارة المستشفى، للتأكد من مسئوليته عن الجريمة التي ارتكبها في حق الطفلة وإدراكه لفعلته الشنعاء خاصة بعدما اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بدافع مرضي لديه خارج عن إرادته يجذبه إلى التحرش بالأطفال.

وكانت قد قررت نيابة العمرانية إيداع مدرس اللغة العربية المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة عمرها 7 سنوات داخل الفصل بإحدى المدارس بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية وإعداد تقرير طبي بحالته.

وقال المدرس المتهم بعد القبض عليه لرجال المباحث إنه ارتكب الواقعة لمعاناته من مرض نفسي يجذبه نحو الأطفال جنسيا.

ويواصل جال المباحث إجراء التحريات وسؤال باقي الطلاب والعاملين بالمدرسة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

بداية الواقعة

كان رئيس مباحث العمرانية تلقى بلاغا من والد طفلة يفيد بتعرضها لهتك عرضها من قبل معلم لغة عربية داخل المدرسة التي تدرس بها بالصف الابتدائي بدائرة القسم.

وأخطر رئيس المباحث قائده العميد عمرو حجازي مدير قطاع الغرب والذي أمر بسرعة القبض على المتهم لتنطلق مأمورية أمنية ويتم ضبط المتهم.

وأمام اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اعترف المتهم بارتكاب جريمته بحق الطفلة، ليتم تحرير محضر بالواقعة.

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