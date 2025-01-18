إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى بالأقصر

أصيب 11 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى بالأقصر، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث تصادم بالطريق الصحراوى

وكانت غرفة إدارة النجدة بمديرية أمن الأقصر تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل “تريلا” على طريق مدخل إسنا الصحراوي بمدينة الأقصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص إصابة 11 شخصا، ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما عمل رجال المرور على رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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