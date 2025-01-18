السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حاميها حراميها، ضبط مشرف وفرد أمن بصومعة لسرقة 140 طن قمح ببني سويف

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على  مشرف وفرد أمن بصومعة بتهمة سرقة 140 طن قمح من داخلها ببنى سويف.

 

سرقة 140 طن قمح فى بنى سويف


تلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى بلاغا من مدير إحدى الصوامع الكائنة بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف بإكتشاف وجود عجز بكميات القمح عهدة الصومعة بلغت 140 طن.

تحرير 909 مخالفات مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى بالأقصر

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "إثنين منهم يعملان بالصومعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة  عن طريق قطع التيار الكهربائى وتسهيل دخول سيارتين نقل "تم ضبطهما" والإستيلاء على كميات القمح والتصرف فيها لصالح أحد المطاحن الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

وأمكن ضبط (مشرف وفرد أمن) وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين الأمن الاقتصادي التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 909 مخالفات مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى بالأقصر

ضبط كيان تعليمى غير مرخص للنصب على المواطنين فى الجيزة

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

حالة الطرق اليوم، الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة بالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية

القبض على قائد سيارة ملاكى لـ ثنى اللوحات المعدنية بمنطقة الموسكى

بسبب سوء معاملة والدها.. الأمن يكشف سر اختفاء فتاة الجيزة

حملة أمنية تضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين في دمياط

ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالجيزة، والتعليم تحقق

محافظ الجيزة يتدخل لحل أزمة تأخر أوراق امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية

مدير تعليم الإسكندرية يكشف حقيقة تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

أول رد من اتحاد الإسكواش بعد وفاة اللاعب الشاب محمد يحيى

قبل إعلان انضمامه لـ السيتي، هل يعيد عمر مرموش أمجاد محمد صلاح في إنجلترا؟

حاميها حراميها، ضبط مشرف وفرد أمن بصومعة لسرقة 140 طن قمح ببني سويف

منوعات

المزيد

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يتفوق في تاريخ المواجهات أمام فرق جنوب إفريقيا قبل موقعة أورلاندو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

تفسير حلم الخصام في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية