حاميها حراميها، ضبط مشرف وفرد أمن بصومعة لسرقة 140 طن قمح ببني سويف

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مشرف وفرد أمن بصومعة بتهمة سرقة 140 طن قمح من داخلها ببنى سويف.

سرقة 140 طن قمح فى بنى سويف



تلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى بلاغا من مدير إحدى الصوامع الكائنة بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف بإكتشاف وجود عجز بكميات القمح عهدة الصومعة بلغت 140 طن.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "إثنين منهم يعملان بالصومعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة عن طريق قطع التيار الكهربائى وتسهيل دخول سيارتين نقل "تم ضبطهما" والإستيلاء على كميات القمح والتصرف فيها لصالح أحد المطاحن الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

وأمكن ضبط (مشرف وفرد أمن) وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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