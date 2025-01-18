السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

الألمان
الألمان

 أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا وجود استياء كبير من أداء الديمقراطية ما يعكس تزايد المشاعر السلبية تجاه سياسة الحكومة، وتصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

 

استياء كبير من أداء الديمقراطية في ألمانيا

 وأعرب ما يقرب من 40% من المشاركين في الاستطلاع على مستوى ألمانيا عن استيائهم من أداء الديمقراطية، وارتفعت النسبة إلى 53% في شرق ألمانيا، بحسب "مؤشر ألمانيا"، الذي تصدره جامعتا ينا وهاله فيتنبرغ بالتعاون مع معهد لايبنتس للعلوم الاجتماعية في مانهايم. وفي غرب ألمانيا، بلغت نسبة الاستياء 36%.

 

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، عزا النائب البرلماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي كارستن شنايدر، النتائج إلى الشعور المستمر بانخفاض القيمة الذي يشعر به الألمان في شرق البلاد منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا في تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب الافتقار إلى التمثيل الكافي.

 

تقديم منظور جديد للمواقف والتقييمات الاجتماعية والسياسية للسكان الألمان

 وقال شنايدر، وهو مفوض الحكومة الألمانية لشؤون شرق ألمانيا: "نحن بحاجة إلى المزيد من الألمان الشرقيين في المناصب القيادية".

وأشار شنايدر إلى أن المناطق الضعيفة هيكليا في شرق ألمانيا تسجل أعلى نسبة عدم رضا (56٪)، مضيفا أن الارتباط بين انخفاض الثقة في الديمقراطية والمشكلات الاقتصادية في المنطقة واضح.

وعلى الرغم من ذلك، أيد جميع الذين شملهم الاستطلاع تقريبا (98%) فكرة الديمقراطية بوجه عام. ودعم 95٪ من الألمان المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، ودعم 89٪ التعايش السلمي بين جميع الأديان.

ومع ذلك، كانت الآراء أكثر انقساما بشأن قضايا مثل الهجرة، حيث اعتبرها 56٪ فقط فرصة، ودعم 57٪ هدف مستقبل محايد للمناخ.

وشمل الاستطلاع حوالي 4000 شخص عبر الهاتف خلال الفترة من إبريل حتى مايو 2024 للجزء الرئيسي من الدراسة.  وتم إجراء مسح إقليمي منفصل مع حوالي 4000 شخص في مايو ويونيو من العام الماضي.

ويهدف الباحثون من خلال "مؤشر ألمانيا" إلى تقديم منظور جديد للمواقف والتقييمات الاجتماعية والسياسية للسكان الألمان، ويتم إجراء المسح سنويا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الالمان ألمانيا الديمقراطية المشاعر السلبية شرق ألمانيا غرب المانيا

مواد متعلقة

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع
ads

الأكثر قراءة

مدير تعليم الإسكندرية يكشف حقيقة تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية

جروبات الغش تنشر ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية بالجيزة

تداول أسئلة وأجوبة امتحان العربي للشهادة الإعدادية على جروبات الواتس بأسيوط

قبل الافتتاح الرسمي، تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

أولياء أمور يشتكون من غش جماعي بالشهادة الإعدادية في الشرقية، والتعليم ترد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025

منوعات

المزيد

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل

المزيد

انفوجراف

حقق الدرجة الكاملة.. أرقام محمد صلاح ضد برينتفورد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

تفسير حلم الخصام في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية