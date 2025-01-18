الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة عن أخلاقيات التواصل الأسري

نظمت مديرية الشباب والرياضة بـمحافظة الشرقية ندوة حول أخلاقيات التواصل الأسري بهدف التوعية المجتمعية.

ندوة عن أخلاقيات التواصل الأسري بشباب الشرقية، فيتو

التعريف بمركز الأزهر للفتوى

دار الحوار حول التعريف بمركز الأزهر للفتوى والوقوف على الخدمات الدينية والمجتمعية التي يقدمها ثم تناولت الحديث عن أخلاقيات التواصل الأسري من خلال عناصر منها علاقة التكامل بين الرجل والمرأة من منظور إسلامي وسمات الشخص الإيجابي داخل الأسرة ودور المرأة في تربية الأبناء.

أسئلة حول مدمرات التواصل الأسري

وتناولت الندوة مُدَمِرات التواصل الأسري وكانت أهم الأسئلة التي طرحت كيفية تقييد التعامل مع وسائل التواصل؟ وقد تم أرسال طلب لبيت الزكاة ولم يردوا علينا؟. ثم هل يستطيع الأب القيام بتربية الأبناء بنفس كفاءة دور الأم؟ وتربية البنات الأصعب ولا الأولاد؟

ندوة عن اخلاقيات التواصل الاسرى بشباب الشرقية، فيتو

الندوة أجريت الثامنة والنصف مساء

وشارك في الندوة 50 فتاة من عضوات نادى الفتاة بمركز شباب مدينة مشتول التابع لإدارة شباب مشتول السوق اليوم الجمعة الموافق 17/1/2025 الساعه 8:5 مساءً حيث ألقت محاضرة الندوة الدكتورة امانى عودة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

رعاية الدكتور وزير الشباب والرياضة

جرت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ونجوى صلاح وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

ندوة عن أخلاقيات التواصل الأسري بشباب الشرقية -فيتو

أشرف على الندوة الدكتورأيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب الدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب رضا سفينة مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة الأستاذ راجي عياد مدير إدارة الخدمات الشبابية الدكتورة أسماء إسماعيل مدير إدارة الفتاة بوزارة الشباب.

إيناس نجيب إسماعيل

بالإضافة إلى أمل الفواخري مدير ادارة شباب مشتول السوق محمد عبد العزيز حبيب رئيس مجلس إدارة مدير محمود حبيب مدير المركز المركز رئيس قسم الشباب بالإدارة إيناس نجيب اسماعيل مشرفة المرأة بالمركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.