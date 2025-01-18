السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة عن أخلاقيات التواصل الأسري

ندوة عن أخلاقيات
ندوة عن أخلاقيات التواصل الاسرى بشباب الشرقية، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بـمحافظة الشرقية  ندوة حول أخلاقيات التواصل الأسري بهدف التوعية المجتمعية.

ندوة عن اخلاقيات التواصل الاسرى بشباب الشرقية -فيتو
ندوة عن أخلاقيات التواصل الأسري بشباب الشرقية، فيتو

شباب الشرقية: مناقشة خطة مجابهة الأزمات والكوارث صقر 143

 التعريف بمركز الأزهر للفتوى 

دار الحوار حول التعريف بمركز الأزهر للفتوى والوقوف على الخدمات الدينية والمجتمعية التي يقدمها ثم تناولت الحديث عن أخلاقيات التواصل الأسري من خلال عناصر منها  علاقة التكامل بين الرجل والمرأة من منظور إسلامي وسمات الشخص الإيجابي داخل الأسرة ودور المرأة في تربية الأبناء.

أسئلة حول مدمرات التواصل الأسري 

وتناولت الندوة مُدَمِرات التواصل الأسري وكانت أهم الأسئلة التي طرحت كيفية تقييد التعامل مع وسائل التواصل؟  وقد تم  أرسال طلب لبيت الزكاة ولم يردوا علينا؟. ثم هل يستطيع الأب القيام بتربية الأبناء بنفس كفاءة دور الأم؟ وتربية البنات الأصعب ولا الأولاد؟ 

ندوة عن اخلاقيات التواصل الاسرى بشباب الشرقية -فيتو
ندوة عن اخلاقيات التواصل الاسرى بشباب الشرقية، فيتو

الندوة أجريت الثامنة والنصف مساء

وشارك في الندوة 50 فتاة من عضوات نادى الفتاة  بمركز شباب مدينة مشتول التابع لإدارة شباب مشتول السوق اليوم الجمعة الموافق 17/1/2025 الساعه 8:5 مساءً حيث ألقت محاضرة الندوة  الدكتورة امانى عودة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

 

رعاية الدكتور وزير الشباب والرياضة 

جرت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ونجوى صلاح وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية  لتنمية الشباب   الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

ندوة عن اخلاقيات التواصل الاسرى بشباب الشرقية -فيتو
ندوة عن أخلاقيات التواصل الأسري بشباب الشرقية -فيتو

أشرف على الندوة الدكتورأيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب الدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب رضا سفينة مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة الأستاذ راجي عياد مدير إدارة الخدمات الشبابية الدكتورة أسماء إسماعيل مدير إدارة الفتاة بوزارة الشباب.

شباب الشرقية تعلن انطلاق الموسم الثالث للرواق الأزهري

إيناس نجيب إسماعيل 

بالإضافة إلى أمل الفواخري مدير ادارة شباب مشتول السوق محمد عبد العزيز حبيب رئيس مجلس إدارة  مدير محمود حبيب مدير المركز  المركز رئيس قسم الشباب بالإدارة إيناس نجيب اسماعيل مشرفة المرأة بالمركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية الشباب والرياضة محافظة الشرقية الادارة العامة للشباب ادارة اندية الفتاه والمرأة الادارة المركزية تنمية الشباب البرامح الثقافية التطوعية وزارة الشباب

مواد متعلقة

شباب الشرقية: مناقشة خطة مجابهة الأزمات والكوارث صقر 143

شباب الشرقية تعلن انطلاق الموسم الثالث للرواق الأزهري

شباب الشرقية تنظم ندوة بعنوان المرأة نواة المجتمع

شباب الشرقية تواصل فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية لرياضة الرواد
ads

الأكثر قراءة

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات شهر يناير، اعرف مرتبك الجديد

ارتفاع يصل لـ 51.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو

الذرة الأعلى يليه عباد الشمس، زيادة جديدة في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة تتراجع لـ 30 جنيها والحرنكش ينافس التفاح

الاتحاد المصري للاسكواش ينعي اللاعب محمد سباعي ويعلق النشاط الرياضي 3 أيام

بالدموع والأحضان، وداع تاريخي لعمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

عمر مرموش: رفضت اللعب لمنتخب كندا، لن أعيش في جلباب صلاح، بكيت من الجوع بالسويد، اضطهدوني في فولفسبورج واتذليت علشان فنجان كابتشينو

منوعات

المزيد

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

حرائق لوس أنجلوس التهمت أكبر منطقة حضرية في كاليفورنيا والخسائر تاريخية

بسبب الطقس وأشياء أخرى، وقائع غريبة وإجراء "نادر" في مراسم تنصيب ترامب

الخطوط الباكستانية تعتذر عن إعلان تظهر فيه طائرة متجهة إلى برج إيفل مباشرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 17- 01- 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع فاركو.. الزمالك ومودرن سبورت.. عودة دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية