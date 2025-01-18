"أهداف.. خارج الثلاث خشبات" أحدث إصدارات إسكرايب للناقدة الرياضية نجوى مصطفى

أصدرت دار إسكرايب للنشر والتوزيع أحدث منشوراتها والذي حمل عنوان "أهداف.. خارج الثلاث خشبات" للكاتبة والناقدة الرياضية نجوى مصطفى، وذلك استعدادًا للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 والتي ستنطلق خلال الأيام المقبلة.



ويعد الكتاب توثيقًا رياضيًّا وتاريخيًّا لما أحدثته كرة القدم في الشعوب بعيدًا عن المستطيل الأخضر، وكيف كان أثرها أكبر من أثر الكثير من الأمور الأخرى، ففي كوت ديفوار مثلًا استطاع منتخب الأفيال بنجاحاته أن ينهي الحرب الأهلية بعد أن جمع السكان حوله، وبفضل تألق زين الدين زيدان تمكن المهاجرين من أخذ حقوق كثيرة كانت ممنوعة عليهم قبل مونديال 1998.



وعلى هذا النهج يسرد الكتاب وعبر شخصيات رياضية بداية من بيليه وحتى محمد صلاح أثر تلك اللعبة على الجماهير وكيف غيرت تواريخ وأنهت حروب وكانت قوة ناعمة قوية لدول أخرى ما وصفته الكاتبة بأهداف حقيقية لكنها تلك المرة لم تهز الشباك فقط بل هزت أعماق ووجدان الشعوب.



ويقدم الكتاب الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، الذي أشاد في مقدمة الكتاب بمحتواه وكيف مزج بين اللغة الأدبية والرياضية في أسلوب رشيق جعل منه مادة توثيق رياضية ممتعة لكل من سيقرأه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.