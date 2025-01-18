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ثقافة وفنون

"أهداف.. خارج الثلاث خشبات" أحدث إصدارات إسكرايب للناقدة الرياضية نجوى مصطفى

أهداف.. خارج الثلاث
أهداف.. خارج الثلاث خشبات لـ نجوى مصطفى، فيتو

أصدرت دار إسكرايب للنشر والتوزيع أحدث منشوراتها والذي حمل عنوان "أهداف.. خارج الثلاث خشبات" للكاتبة والناقدة الرياضية نجوى مصطفى، وذلك استعدادًا للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 والتي ستنطلق خلال الأيام المقبلة. 

ويعد الكتاب توثيقًا رياضيًّا وتاريخيًّا لما أحدثته كرة القدم في الشعوب بعيدًا عن المستطيل الأخضر، وكيف كان أثرها أكبر من أثر الكثير من الأمور الأخرى، ففي كوت ديفوار مثلًا استطاع منتخب الأفيال بنجاحاته أن ينهي الحرب الأهلية بعد أن جمع السكان حوله، وبفضل تألق زين الدين زيدان تمكن المهاجرين من أخذ حقوق كثيرة كانت ممنوعة عليهم قبل مونديال 1998.

وعلى هذا النهج يسرد الكتاب وعبر شخصيات رياضية بداية من بيليه وحتى محمد صلاح أثر تلك اللعبة على الجماهير وكيف غيرت تواريخ وأنهت حروب وكانت قوة ناعمة قوية لدول أخرى ما وصفته الكاتبة بأهداف حقيقية لكنها تلك المرة لم تهز الشباك فقط بل هزت أعماق ووجدان الشعوب. 

ويقدم الكتاب الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، الذي أشاد في مقدمة الكتاب بمحتواه وكيف مزج بين اللغة الأدبية والرياضية في أسلوب رشيق جعل منه مادة توثيق رياضية ممتعة لكل من سيقرأه.

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