كندا تستعد للرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية

قالت وزيرة الخارجية الامريكية ميلاني جولي، اليوم الجمعة، إن بلادها مستعدة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة يوم الاثنين إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تهديده بهذا الشأن، وفق وكالة "رويترز".

كندا تعتزم الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

وقد يكون للرسوم الجمركية تأثير قوي للغاية، نظرا لأن كندا ترسل 75% من جميع صادرات السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لجارتها الشمالية.

ويؤكد المسؤولون الكنديون على الضرر الاقتصادي الذي قد تسببه للولايات المتحدة أيضا.

وقالت جولي للصحفيين اليوم بعد محادثات في واشنطن تهدف إلى تجنب الرسوم الجمركية لدينا سلسلة تدابير وضعت بالفعل، وهي بالتأكيد رسوم جمركية مرتبطة بالواردات. إذا مضى الرئيس قدما يوم الاثنين، فسنكون مستعدين. نحن مستعدون لجولة ثانية وثالثة".

وقال مصدر مطلع على الأمر يوم الأربعاء الماضي إنه إذا نفّذ الرئيس المنتخب تهديده، فإن كندا ستستهدف على الفور مجموعة صغيرة من السلع، منها عصير البرتقال من فلوريدا التي يعيش فيها ترامب.

وأضاف المصدر أن كندا وضعت قائمة أوسع من الأهداف لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل التنفيذ، موضحا أن حجم أي رد فعل محتمل سيعتمد على الإجراءات التي يتخذها ترامب.

وقال المصدر إن كندا قد تفرض تدابير مضادة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار).

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