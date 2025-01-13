رئيس وزراء كندا السابق يدعو للاتحاد في وجه ترامب

دعا رئيس وزراء كندا السابق جان كريتيان، اليوم الإثنين، الدول التي يطالب بأراضيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى عقد اجتماع.

دعوات بالاتحاد ضد مخططات ترامب

وقال كريتيان في مقال نشرته صحيفة "ذا جلوب أند ميل ": "إن ترامب لا يهددنا فحسب، بل إنه أيضا يهاجم عددا متزايدا من البلدان، فضلا عن الاتحاد الأوروبي. لذا ينبغي على كندا أن تدعو بسرعة إلى اجتماع لقادة الدنمارك وبنما والمكسيك، يجب أن نضع خطة لمواجهة هذه التهديدات".

وأوضح رئيس الوزراء الكندي السابق إلى أن تصريحات ترامب تزيد من عدد حلفاء أوتاوا، داعيا إياهم إلى تنظيم مواجهة "المتنمر القوي الكبير".

ترامب يريد ضم كندا وجرين لاند للولايات المتحدة الأمريكية

وتابع كريتيان في رسالة لترامب (78 عاما): "من رجل عجوز إلى آخر: هل تعلم ماذا تفعل؟ ما الذي يجعلك تعتقد أن الكنديين سيتخلون يوما عن أفضل دولة في العالم للانضمام إلى الولايات المتحدة".

في الوقت نفسه، دعا كريتيان السياسيين الكنديين إلى الدفاع بشكل أكثر نشاطا عن مصالح البلاد في العلاقات مع واشنطن.

ونصح الولايات المتحدة إلى لفت انتباهها إلى مشكلة الأسلحة غير المشروعة التي تدخل كندا، وطالب جارته باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة هذا التهريب. ويعتقد رئيس الوزراء الكندي السابق أيضا بضرورة إقناع الولايات المتحدة بالاعتراف بأن الممر الشمالي الغربي، الممر البحري عبر المحيط المتجمد الشمالي، يمر عبر المياه الكندية.

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