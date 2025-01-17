أخبار مصر اليوم، تعليمات عاجلة من مدير تعليم الجيزة بشأن امتحانات الإعدادية، الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر الأحمر،"البترول" تعلن انتهاء حفر بئر نفرتاري شمال مراقيا

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية انتهاء أعمال حفر البئر نفرتاري لشركة أكسون موبيل في منطقة شمال مراقيا عند عمق مياه ١٧٢٠ مترا في المنطقة الغربية للبحر المتوسط.

امتحانات الشهادة الإعدادية، قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية شاملة لعدد من لجان الامتحانات للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، في إطار متابعة مكثفة لاستعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية.

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وكبار رجال الدولة صلاة أول جمعة تُقام تحت إشراف وزارة الأوقاف في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد نقل تبعيته إلى الوزارة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم البنية الدعوية والعلمية في مصر وتعزيز دور المسجد عالميًا.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجري تنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد العالي لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة.

احتفلت محافظة الجيزة اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025 بافتتاح مسجدين جديدين، وهما؛ مسجد الخلفاء الراشدين بمساكن زرزارة - مركز الصف، ومسجد الإخلاص بمنطقة خدمات ابني بيتك 6 في أكتوبر الجديدة.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن، عقب زيارة أبو ظبي ولقاء الشيخ محمد بن زايد.

أطلق الخط الثالث لمترو الأنفاق، حملة لرفع مستوى الخدمات بـ الخط الثالث للمترو، من خلال استطلاع آراء ركاب الخط حول الخدمات المقدمة لهم وطرق رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 بحزم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على لجان الامتحانات.

ودع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام زيارة الرئيس لأبو ظبي.

نظم معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومي للبحوث، برعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، ورشة عمل بعنوان "تنمية المهارات الريادية والتركيز على تسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال".

عقدت بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لقيادات القطاعين؛ لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام المجلس الأعلى للآثار، وذلك في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي لقطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن توفير نماذج استرشادية شاملة لمادتَي اللغة العربية والتربية الدينية، لطلاب الشهادة الإعدادية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من2.5:3.5 متر.

تنطلق، غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية المقبل وتستمر حتى الخميس ٢٣ يناير.

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