الجمعة 17 يناير 2025
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أخبار مصر

لحظة توديع بن زايد للرئس السيسي في ختام زيارة أبو ظبي "صور"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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ودع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام زيارة الرئيس لأبو ظبي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم أرض الوطن عقب زيارة أبو ظبي ولقاء الشيخ محمد بن زايد

واستقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار أبوظبي الدولي. وبعد مراسم الاستقبال، عقد الرئيسان اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث رحب الزعيمان بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدين حرصهما على تنفيذ الاتفاق بشكل يحقن دماء الشعب الفلسطيني.

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الإمارات العربية المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير محمد الشناوي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات
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