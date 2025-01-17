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لغة أجنبية وهندسة، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا وإرشادات مهمة للطلاب

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية، فيتو

تنطلق، غدا السبت، امتحانات الشهادة  الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية  المقبل  وتستمر حتى الخميس ٢٣ يناير.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية غدا في أولى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول الامتحان فى  مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة

جدول امتحانات الشهادة  الإعدادية

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الاعدادية كالاتى

يوم السبت: مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة

يوم الاثنين: مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية

يوم الثلاثاء: مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء: مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الخميس: مادة الدراسات الاجتماعية

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وشدد  الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة المواد لطلاب الشهادة الاعدادية عبر البث المباشر على مدار الأيام الماضية.

وأعلنت سماح إبراهيم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة , أن جميع اللجان الإمتحانية بالقاهرة استعدت لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية والمقرر أن تنطلق بداية من غدًا السبت الموافق ١٨  يناير ٢٠٢٥.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية وهى جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة وتوفير الجو الملائم والهادي للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تم إعلان كشوف المناداة وجداول الإمتحانات فى أماكن ظاهرة  واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

ووجهت "مدير المديرية" بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

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