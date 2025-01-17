الجمعة 17 يناير 2025
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أخبار مصر

ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث

المركز القومي للبحوث،فيتو
المركز القومي للبحوث،فيتو

 نظم معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومي للبحوث، برعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، ورشة عمل بعنوان "تنمية المهارات الريادية والتركيز على تسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال".

تحويل الأبحاث إلى منتجات

هدفت الورشة إلى تمكين الباحثين والمهندسين من تحويل أفكارهم البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق، وذلك من خلال ربطهم بصناعة وتوفير الأدوات اللازمة لإنشاء مشاريع ريادية ناجحة. وقد تم تقديم الورشة من قبل الفريق المصري لبرنامج القيادة في الابتكار التابع للجمعية الملكية البريطانية، بالتعاون مع معهد الجيزة العالي للهندسة.

افتتح الورشة كوكبة من الخبراء، منهم الدكتور أحمد خضر، عميد معهد البحوث الهندسية، والدكتور إبراهيم الأنور، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، والدكتورة ماجي مشالي، رئيس فريق القيادة في الابتكار للجمعية الملكية البريطانية بمصر، والدكتورة هالة القاضي، عميد معهد الجيزة العالي للهندسة.

وتضمنت الورشة العديد من المحاور الهامة، منها ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال فتح قنوات تواصل فعالة بين الباحثين والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار إلى منتجات وتعلم المهارات اللازمة لتحويل النتائج البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق، وبناء خطط تسويقية فعالة تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال لإنشاء شركاتهم الخاصة.
أهمية الورشة:

تأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للعلوم والتكنولوجيا. كما تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من البحث العلمي في حل المشكلات المجتمعية.

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مركز البحوث قسم الهندسة القومي للبحوث الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الجديدة الهندسة الميكانيكية البحث العلمي

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