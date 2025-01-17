الجمعة 17 يناير 2025
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أخبار مصر

مترو الخط الثالث يطلق حملة لرفع مستوى الخدمة

مترو
مترو

أطلق الخط الثالث لمترو الأنفاق، حملة  لرفع مستوى الخدمات بـ الخط الثالث للمترو،  من خلال استطلاع آراء ركاب الخط حول الخدمات المقدمة لهم وطرق رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب. 

ونشرت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث الدعوة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة جمهور ركاب المترو بالمشاركة في استطلاع الرأي حتى يتثنى لها تحسين الخدمات المقدمة للركاب.

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الخط الثالث لمترو الأنفاق الخط الأخضر الثالث الخط الثالث للمترو مترو الخط الثالث لخط الثالث لمترو الأنفاق
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