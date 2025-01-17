الجمعة 17 يناير 2025
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افتتاح مسجدين جديدين في الجيزة بالصف و6 أكتوبر (صور)

افتتاح مسجدين جديدين
افتتاح مسجدين جديدين

احتفلت محافظة الجيزة اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025 بافتتاح مسجدين جديدين، وهما؛ مسجد الخلفاء الراشدين بمساكن زرزارة - مركز الصف، ومسجد الإخلاص بمنطقة خدمات ابني بيتك 6 في أكتوبر الجديدة.

جاء هذا الافتتاح في إطار الخطة الشاملة لتطوير المساجد التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، والتي تهدف إلى إحياء دور المسجد كمركز إشعاع حضاري وثقافي وديني.

جهود متواصلة لتطوير المساجد

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية دور المساجد في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود المحافظة لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة المساجد في المحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على قدم وساق لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمساجد الجديدة، وتأهيل الأئمة والخطباء لتقديم أفضل الخدمات الدينية.

حضر حفل الافتتاح عدد من المسئولين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى أهالي المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح هذين المسجدين، مؤكدين على أهميتهما في تلبية احتياجاتهم الدينية.

 

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