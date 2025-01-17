ما هي الأطعمة التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتحمي من الفيروسات في فصل الشتاء؟

تحدث معظم أمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، خلال أشهر الشتاء، وتشير الدراسات إلى أن الاستجابة المناعية داخل الأنف ضعيفة أثناء الطقس البارد، مما يزيد من احتمالية حدوث أمراض الجهاز التنفسي العلوي.

قال ويليام شافنر، أخصائي الأمراض المعدية وأستاذ الطب في جامعة فاندربيلت في تينيسي، لموقع “Healthline” أن الأماكن الضيقة هي أحد العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بهذه الفيروسات.

كما تميل فيروسات الأنف والإنفلونزا التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي إلى البقاء معدية لفترة أطول في الطقس البارد والجاف.

وأضاف شافنر: "الشتاء هو وقت الرطوبة المنخفضة، وقد ثبت أن جزيئات الفيروس تظل معلقة في الهواء لفترة أطول في الرطوبة المنخفضة، وبالتالي تزيد من قدرتها على إصابة الآخرين".

النظام الغذائي الصحي يحسن المناعة خلال فصل الشتاء

إن اتباع نظام غذائي متوازن طوال العام أمر مهم للحفاظ على الصحة العامة، ولكن النظام الغذائي المغذي يمكن أن يكون مهمًا بشكل خاص خلال أشهر الشتاء.

قد يعاني الجسم من انخفاض فيتامين د بسبب التعرض الأقل لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، وقد تكون هناك أيضًا حاجة لتعزيز فيتامين أ وفيتامين ج خلال هذه الأشهر الباردة.

وتناول نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية أمر مهم طوال العام، ومع ذلك، فإن إعطاء الجسم (بما في ذلك ميكروبيومك) العناصر الغذائية التي يحتاجها أمر ضروري للمساعدة في بناء دفاعات ضد البرد والإنفلونزا في أشهر الشتاء.

فأظهرت الدراسات أن فيتامين د يساعد في دعم المناعة، وقد ثبت أن نقص فيتامين د يخلق قابلية أكبر للإصابة بالعدوي، ويلعب فيتامين سي دورًا في بناء الدفاعات ضد نزلات البرد ويمكن العثور عليه في الحمضيات والبروكلي والخضروات الورقية والتوت والطماطم.

وللألياف، وخاصة الألياف الحيوية بالإضافة إلى البروبيوتيك التي يمكن العثور عليها في الأطعمة المخمرة ومنتجات الألبان، دورًا في تحسين صحة الأمعاء، مما قد يساعد بدوره في دعم الجهاز المناعي، وقد تلعب الدهون الصحية أيضًا دورًا ويمكن العثور عليها في الأفوكادو والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية وزيت الزيتون البكر الممتاز.

كما يمكن لما ستم وضعه على الطعام أن يعزز مستويات مضادات الأكسدة، فالكركم والقرفة والزنجبيل والزعتر وإكليل الجبل وما إلى ذلك، يساعد أيضًا في تعزيز كثافة العناصر الغذائية، هذا بالإضافة فمن المهم الحد من أو تجنب السكر المضاف والكحول والذي يحافظ على جهاز المناعة..

ويعد فيتامين د من العناصر الغذائية المهمة خلال فصل الشتاء، حتى أكثر من فيتامين سي.

كما ثبت أن فيتامين د يمنع التهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك كوفيد والإنفلونزا، وتحد من شدة عدوى كوفيد، ويعمل فيتامين د عن طريق مساعدة الخلايا المناعية على توليد استجابة أكثر فعالية ضد الفيروسات.

أفضل الأطعمة لجهاز المناعة

جهاز المناعة يجب أن يكون محور النظام الغذائي الشتوي، فتناول نظام غذائي مليء بالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الخضروات والفواكه والمكسرات، يمكن أن يساعد في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يكون ضارًا بوظيفة المناعة.

وأظهرت الأبحاث أن تناول أطعمة معينة، مثل الأطعمة الغنية بالبوليفينول مثل زيت الزيتون والشوكولاتة الداكنة (باعتدال) والشاي الأخضر، يمكن أن يزيد من قوة الجهاز المناعي.

هناك العديد من المجموعات الغذائية المهمة التي يمكن الاعتماد عليها خلال أشهر الشتاء والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على المناعة، وتكون كالآتي:

الخضروات

الخضروات، وخاصة الخضروات الجذرية التي تميل إلى النمو بشكل أفضل في أشهر الشتاء، هي مصادر جيدة لفيتامينات أ، ج، ك.

تشمل هذه الخضروات الجزر وبراعم بروكسل والجرجير السويسري والفجل واللفت السويدي.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي براعم بروكسل على نسبة عالية من الألياف، واللفت السويدي مليء بالبوتاسيوم.

وإضافة الكرنب والبطاطا الحلوة إلى القائمة يقلل التوتر وتعزيز جهاز المناعة.

الخضروات الورقية

يوفر الكرنب بعضًا من أعلى محتوى المغذيات من بين جميع الخضروات الورقية، وهو مليء بفيتامينات أ، ج، ك وكذلك فيتامين ب والألياف ومضادات الأكسدة.

يعتبر الملفوف الأحمر خيارًا صحيًا آخر، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات بالإضافة إلى المنجنيز والبوتاسيوم، والذي يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف والجلوكوزينولات، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات.

يحتوي البقدونس على فيتامينات مختلفة ومغذيات أخرى، بما في ذلك الحديد والكالسيوم.

والسبانخ مصدر رائع آخر لفيتامين ج ومضادات الأكسدة.

الفواكه

البرتقال والجريب فروت والليمون من بين الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين ج وكذلك اليوسفي والليمون الحامض، ويمكن الحصول على فيتامين ج أيضًا من البروكلي والتوت والطماطم، والفلفل الأحمر هو مصدر آخر.

كما تحتوي العديد من الفواكه والخضروات تحتوي على معادن ومضادات أكسدة مهمة.

التوت

الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأسود والتوت الأحمر كلها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة ومصدر جيد لفيتامينات سي وك1.

المكسرات والدهون الصحية والتوابل

يمكن للمكسرات، وخاصة اللوز، أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

فالمكسرات مليئة بفيتامين A وتحتوي أيضًا على دهون صحية، وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج البالغون فقط إلى حفنة من المكسرات للحصول على فوائد صحية كبيرة.

ويعد الجوز وبذور الكتان والأسماك الدهنية مصادر جيدة للدهون الصحية، كما والبروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والفاصوليا والعدس والتوفو يمكن أن توفر الأحماض الأمينية الأساسية.

الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والملفوف المخلل والكيمتشي غنية بالبروبيوتيك التي تدعم صحة الأمعاء، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوظيفة المناعة.

ويمكن استخدام التوابل مثل الثوم والكركم وبذور حبة البركة السوداء في الطهي أو في شكل مكملات لدعم قدرة الجسم على محاربة المرض، وتتمتع هذه التوابل أيضًا بجودة تدفئة يمكن أن تساعد في موازنة خصائص البرد في الموسم.

وتساعد المكملات الغذائية في دعم جهاز المناعة ولكن لا ينبغي أن تحل محل التغذية التي يحصل عليها الشخص من نظام غذائي صحي.

إذا اصيب الشخص بالأنفلونزا، فهناك أطعمة يمكن أن تساعد على التعافي، ومن بينها:

حساء الدجاج

الثوم

الأطعمة الغنية بفيتامين د (مثل سمك السلمون والحليب ومنتجات الألبان والشوفان المدعم)

الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين سي (مثل البرتقال والفلفل الأحمر أو الأخضر والبروكلي وعصير الليمون)

الزبادي

طرق أخرى للبقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء

توجد طرق مختلفة للوقاية من الفيروسات خلال الطقس البارد في الخريف والشتاء.

وتؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على غسل اليدين بشكل صحيح، والتباعد الاجتماعي، وجودة الهواء الداخلي الجيدة، وارتداء الأقنعة، ولكنها تؤكد أيضًا على أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا وكوفيد-19 وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV).

والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب دخان التبغ، والامتناع عن الكحول هي طرق لضمان بقاء جهاز المناعة قويًا بما يكفي لمحاربة أمراض الجهاز التنفسي.

الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم أمر ضروري أيضًا.

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