الأربعاء 08 يناير 2025
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صحة ومرأة

سر زيادة الإصابات بالفيروسات التنفسية وظهور HMPV

فيروس الصين، فيتو
فيروس الصين، فيتو

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن سر زيادة الإصابات بالفيروسات التنفسية خلال هذه الفترة سواء في مصر أو دول العالم.

وأشار إلى أن أغلب الفيروسات التنفسية الموجودة حاليا كانت موجودة منذ سنوات ثم اختفت فترة العزل أثناء جائحة كورونا، موضحا أن ظهور هذه الفيروسات جاء بعد التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية.

وأكد أن فيروس HMPV ينتمي للفيروسات الرئوية ويشبه فيروسات الإنفلونزا وكورونا حيث تسبب التهاب رئوي وليس فيروي مستجد أو خطير.

 

وأشار إلى أنه مع انتهاء موسم الشتاء والعدوى التنفسية سوف ينتهي الفيروس ويختفي مثل باقي الفيروسات التنفسية.

 

انتشار فيروس HMPV في الصين


وتابع حديثه بأن الخطورة من هذه الفيروسات تكون على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة.
 

وأشار أن انتشار فيروس HMPV في  الصين نتيجة أنها  بلد مزدحمة تزيد الإصابات لديها، لافتا إلى أنها أعلنت حالة الطوارئ بتطبيق الإجراءات وقائية لتقليل الإصابات في موسم الشتاء 

أعراض فيروس الميتانيمو البشري HMPV 

 

وتشمل أعراض فيروس الميتانيمو البشري HMPV، وهي نفس أعراض الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا والفيروس المخلوي وتشمل:

١- سعال

٢-كحة

٣-ارتفاع في درجات الحرارة

وأوضح انه يجب أن يتم التعامل معه بنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في التعامل مع الفيروسات التنفسية الأخرى، ولا توجد أي إجراءات مختلفة، وتتمثل في:

١-غسل اليدين

٢- تنظيف الأسطح

٣- ارتداء الكمامة في حال ظهور أي أعراض تنفسية

٤-  التهوية الجيدة

٥- الحرص على تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية المتوازنة.

 

ما هو الفيروس الرئوي البشري HMPV؟ 


 والفيروس الرئوي البشري HMPV، هو فيروس تنفسي شائع يسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي مثل نزلات البرد. وهو مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، على غرار الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والإنفلونزا.

 

ولا يعد فيروس HMPV فيروسًا تم اكتشافه حديثًا، فقد تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تشير بعض الأدلة العلمية إلى أن الفيروس منتشر على نطاق واسع منذ عام 1958 على الأقل.

وينتمي فيروس HMPV إلى عائلة Pneumoviridae جنبًا إلى جنب مع فيروس RSV.

 

هل فيروس HMPV مشابه لفيروس COVID-19؟

 فيروس كورونا أو COVID-19 هو مرض معدي يسببه فيروس SARS-CoV-2. فيروس HMPV وفيروس SARS-CoV-2 متشابهان في بعض الجوانب منها:

يتسبب كلا الفيروسين في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأشخاص من جميع الأعمار. 

ومن المرجح أن يكون الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.

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الأعراض متشابهة وتشمل الأعراض المرتبطة عادةً بفيروس HMPV السعال والحمى واحتقان الأنف وضيق التنفس وهذه هي أيضًا الأعراض التي تظهر على الأشخاص المصابين بفيروس COVID-19.

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