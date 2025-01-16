دراسة حديثة تكشف أسباب عودة ظهور الفيروسات التنفسية في الصين

كشفت دراسة طبية حديثة عن أسباب عودة ظهور الفيروسات التنفسية بشدة في دول العالم وخاصة الصين.

الصين التزمت بسياسات مكافحة كورونا لمدة ٣ سنوات

وأوضحت الدراسة أن الصين قد التزمت بسياسات مكافحة وباء كورونا لمدة ثلاث سنوات تقريبًا منذ تفشي كوفيد-19، مما أثر بشكل ملحوظ على تداول مسببات الأمراض التنفسية، ومع ذلك، بدأت الصين في إنهاء سياسات صفر كوفيد في أواخر عام 2022. وبعدها تم الإبلاغ عن عودة ظهور فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة والميكوبلازما الرئوية ذات الخصائص الوبائية بين الأطفال بعد إنهاء سياسة صفر كوفيد في شنغهاي بحسب موقع Scientific Reports

كما تم تسجيل الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب التهابات الجهاز التنفسي الحادة من يناير 2022 إلى ديسمبر 2023.

أضافت الدراسة أنه تم الكشف عن تسعة فيروسات تنفسية شائعة وبكتيريا غير نمطية في عينات الجهاز التنفسي من المرضى

وبالمقارنة مع عام 2022، زادت معدلات اكتشاف مسببات الأمراض بشكل كبير في عام 2023 72.9٪ مقابل 41.8٪ ).

انتشار الفيروس الجهاز التنفسي المخلوي خلال فصلي الربيع والصيف

كما لوحظ وباء خارج الموسم لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي خلال فصلي الربيع والصيف من عام 2023 وكان متوسط ​​عمر الأطفال المصابين بفيروسات الجهاز التنفسي في عام 2023 أكبر بكثير من متوسطه في عام 2022. إلى جانب ذلك، كانت العدوى المختلطة أكثر تواترًا في عام 2023.

وتواجه الصين الآن أوبئة متعددة لمسببات الأمراض التنفسية مع تغير المواسم، وتغير توزيع الأعمار، وزيادة معدلات الإصابة المختلطة بين الأطفال في عام 2023.

وأكدت الدراسة ضرورة وجود تدخلات الصحة العامة للاستعداد لتفشي مسببات الأمراض التنفسية في حقبة ما بعد كوفيد-19.

الصين كانت تنفذ سياسات مكافحة عدوى أكثر صرامة من سياسات العديد من البلدان الأخرى

أكدت الدراسة أن الصين كانت تنفذ سياسات مكافحة عدوى أكثر صرامة من سياسات العديد من البلدان الأخرى وبعد إنهاء سياسة "صفر كوفيد"، تواجه الصين الآن أوبئة متعددة لمسببات الأمراض التنفسية وتشير الدراسة إلى ارتفاع معدل انتشار مسببات الأمراض التنفسية المتعددة، وتغير توزيع الأعمار، وزيادة معدلات الإصابة المختلطة بين الأطفال في العام الأول بعد خروج الصين بالكامل من سياسة "صفر كوفيد" في عام 2023.

أكدت الدراسة أنه كلما طالت فترات "التعرض المنخفض للفيروسات أو البكتيريا"، زاد احتمال حدوث أوبئة في المستقبل.

الإبلاغ عن زيادة الفيروسات التنفسية

وفي الدراسة، زاد عدد الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب عدوى الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة في مستشفى الأطفال بجامعة فودان إلى حد كبير مع عودة ظهور الفيروسات التنفسية الشائعة وفيروس الإنفلونزا في عام 2023.

كما تم الإبلاغ عن زيادة الفيروسات التنفسية مثل IAV وMP وRSV وPIV وADV لدى الأطفال من أجزاء أخرى من العالم بعد تخفيف قيود كوفيد-19.

ويُعتقد أن اتجاهات الوباء العالمية هذه ترجع جزئيًا إلى انخفاض مناعة مستوى السكان،، وإعادة مشاركة الأطفال في الأنشطة الاجتماعية.

كشفت الدراسة أن معدل الإصابة بالعدوى المختلطة في عام 2023 كان أعلى بكثير مما كان عليه في عام 2022 مؤكدة أنه المهم الاستمرار في مراقبة نتائج عدوى الجهاز التنفسي الحادة بين الأطفال، وخاصة المصابين بعدوى مختلطة.

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