بعد تفشي الفيروسات التنفسية، متى يكون ارتفاع حرارة الجسم خطر؟ الصحة توضح

كشف الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يمثل خطورة في عدة حالات منها أن يكون مؤشر الحرارة يزيد عن ٣٨.٥ يبدأ المريض في استشارة الطبيب، مشيرا الي أن درجة الحرارة 40 تمثل علامة خطورة.

متي يكون ارتفاع حرارة الجسم خطر ؟

واشار الي أن الحرارة إذا استمرار أكثر من ٤٨ ساعة تعتبر عامل خطورة ويجب استشارة الطبيب.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن الفيروس لا ينمو ولا يتكاثر الا داخل جسم الإنسان، مشيرا الي أنه لن ينتقل المرض طالما الفيروس خارج الجسم ويموت بعد مرور ٨ ساعات



وتابع حديثه ان المريض اذا نجح في سيطرته على المرض لن ينتشر المرض أو ينتقل للآخرين من خلال الحصول على العلاج واتباع طرق الوقاية لمنع نقل الفيروس.

وأكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن استخدام أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية في علاج الفيروسات التنفسية خطأ كارثي، لافتا إلي أن استخدام الكورتيزون يكون بشروط.

لا يوجد داع لاستخدام المضادات الحيوية

وأشار إلى أنه لا يوجد داع لاستخدام المضادات الحيوية في العدوى التنفسية ما دام لا يوجد إفرازات في الأنف ملونة وصورة الدم طبيعية.

وأكد أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن يكون تحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن المريض أثناء التعافي من فيروس يمكن أن يصاب بنوع آخر من الفيروسات التنفسية وتظهر الأعراض من جديد.

دول العالم تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية



وتابع حديثه أن دول العالم كلها تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية موضحا أن كثرة الافراط في المضادات الحيوية يمكن أن يجعل ظهور اصابات بالتهاب رئوي كثيرة لا تجد مضاد حيوي لعلاجها.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أنه لم تعد تظهر اي مضادات حيوية جديدة.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية أن المضادات الحيوية لا علاقة لها بعلاج الفيروسات التنفسية.

الطبيب من يحدد نوع الالتهاب سواء بكتيري أو فيروسي



وأشار الي أن الطبيب هو الذي يحدد نوع الالتهاب سواء بكتيري أو فيروسي، مشيرا الي أن أي عدوي تنفسية يمكن للطبيب التفرقة اذا كانت بكتيرية أو فيروسية من إفرازات الأنف أو البلغم.

وأوضح أنه إذا كانت إفرازات الأنف أو البلغم بيضاء وشفافة تكون العدوي فيروسية بينما اذا تغير اللون كانت العدوي بكتيرية.

وأشار الي أن صورة الدم تحدد نوع الالتهاب فاذا كانت كرات الدم في معدلها الطبيعي يكون الالتهاب فيروسي.



استخدام أدوية خوافض حرارة ومضاد للإحتقان

ونصح اي انسان يصاب بأعراض الإنفلونزا او العدوى التنفسية عليه أول ٢٤ ساعة استخدام أدوية خافض حرارة ومضاد للإحتقان.

وأشار إلي أن كبار السن وأصحاب أمراض المناعة، والامراض المزمنة من أول ظهور أعراض الفيروس التنفسي يجب اللجوء للطبيب لأنهم الفئات الأكثر عرضة الخطورة

وكذلك مرضى السمنة والحوامل.

بدوره كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن سر زيادة الإصابات بالفيروسات التنفسية خلال هذه الفترة سواء في مصر أو دول العالم.

وأشار إلى أن أغلب الفيروسات التنفسية الموجودة حاليا كانت موجودة منذ سنوات ثم اختفت فترة العزل أثناء جائحة كورونا، موضحا أن ظهور هذه الفيروسات جاء بعد التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية.

وأكد أن فيروس HMPV ينتمي للفيروسات الرئوية ويشبه فيروسات الإنفلونزا وكورونا حيث تسبب التهاب رئوي وليس فيروي مستجد أو خطير.

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