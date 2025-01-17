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رياضة

الدوري السعودي، النصر يتأخر أمام التعاون بهدف في الشوط الأول

النصر السعودي
النصر السعودي

يتأخر فريق النصر أمام التعاون بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما، في إطار الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

 

وسجل سعد فهد الناصر هدف التقدم للتعاون بالدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع. 

وينافس فريق النصر بقيادة الدون كريستيانو رونالدو، بقوة على الاحتفاظ بالمركز الثالث، ومواصلة التقدم لملاحقة المتصدر والوصيف الهلال والاتحاد.

تشكيل النصر أمام التعاون في الدوري السعودي


حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيميرك لابورت - نواف بوشل.

خط الوسط: علي الحسن - أوتافيو مونتيرو – مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

 

ترتيب النصر بالدوري السعودي 

 

 ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة في 14 مواجهة بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، ولقي الهزيمة في مواجهتين.

في المقابل، يتسلح فريق التعاون بعاملي الأرض والجمهور من أجل اللحاق بالمراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 21 نقطة في 14 مواجهة، بواقع 6 انتصارات، و3 تعادلات، ولقي الهزيمة في 5 مواجهات من قبل.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

 يمكنكم مشاهدة مباراة النصر والتعاون مباشرة، عن طريق شبكة قنوات SSC السعودية، وبالأخص عبر قناة SSC1 HD، بتعليق مشاري القرني.

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