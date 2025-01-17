الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

موعد مباراة النصر والتعاون بالدوري السعودي

فريق النصر،فيتو
فريق النصر،فيتو

 يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره التعاون  في إطار الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وينافس فريق النصر بقيادة الدون كريستيانو رونالدو، بقوة على الاحتفاظ بالمركز الثالث ومواصلة التقدم للملاحقة بالمتصدر والوصيف الهلال والاتحاد.

 

ترتيب النصر بالدوري السعودي 

 ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة في 14 مواجهة بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، ولقي الهزيمة في مواجهتين.

في المقابل، يتسلح فريق التعاون بعاملي الأرض والجمهور من أجل اللحاق بالمراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 21 نقطة في 14 مواجهة، بواقع 6 انتصارات، و3 تعادلات، ولقي الهزيمة في 5 مواجهات من قبل.

 

موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

 من المقرر أن يكون موعد مباراة النصر والتعاون اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

 يمكنكم مشاهدة مباراة النصر والتعاون مباشرة، عن طريق شبكة قنوات SSC السعودية، وبالأخص عبر قناة SSC1 HD، بتعليق مشاري القرني.

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