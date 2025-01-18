السبت 18 يناير 2025
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انفوجراف

الأهلي يتفوق في تاريخ المواجهات أمام فرق جنوب إفريقيا قبل موقعة أورلاندو (إنفوجراف)

الأهلي
الأهلي

 

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جنوب أفريقيا اورلاندو الأهلي

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