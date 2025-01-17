الخطوط الباكستانية تعتذر عن إعلان تظهر فيه طائرة متجهة إلى برج إيفل مباشرة

اعتذرت شركة الخطوط الجوية الباكستانية، الجمعة، بعدما أثارت صورة إعلانية لمعاودتها رحلاتها إلى باريس جدلًا، إذ يُظهر طائرة متجهة مباشرة إلى برج إيفل.

الخطوط الباكستانيه تعتذر عن اعلان طائرة لبرج ايفل

ففي العاشر من يناير، وفي مناسبة أول رحلة لها من إسلام آباد إلى باريس بعد أكثر من أربع سنوات من الحظر في أوروبا، نشرت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لطائرة تحلق باتجاه النصب التذكاري مع عبارة باريس، نصل اليوم، وفق ما نقلته "فرانس برس".

وما لبث كثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أن استنكروا هذا الإعلان الذي عدُّوه مسيئًا وغير مناسب، وربطوه بهجمات 11 سبتمبر، عندما صدم تنظيم القاعدة بطائرتين برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أسفر عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

وقال الناطق باسم الشركة عبد الله خان، الجمعة: "للأسف، فقد اتخذ هذا الأمر أبعادًا لا يمكن تصورها، مع تلميحات لم نكن نتصورها قطُّ".

وتابع قائلًا: "ربما يكون هذا الأمر قد أساء إلى بعض الناس، ونحن نقدم اعتذارنا الصادق"، مشيرًا إلى أن من بين 60 ألف و70 ألف تعليق فإنهم واجهوا أقلّ من 10% من التعليقات السلبية، وفقًا له.

اعلان ام تهديد

وسأل أحد المعلقين على الإعلان عبر منصة "إكس": "هل هذا إعلان أم تهديد؟". حتى إن نائب رئيس الوزراء إسحاق دار، ندد بـغباء الإعلان في البرلمان، وأعلن عن فتح تحقيق.

استئناف الرحلات إلى أوروبا

ورغم ذلك، أكد خان أن استئناف الرحلات إلى أوروبا كان إيجابيًّا جدًّا، إذ تجاوزت الإشغال في الرحلات 95%.

وتعد فرنسا حاليًّا الوجهة الوحيدة التي أعلنت شركة الطيران الباكستانية التوجه إليها، بينما ما زالت محظورة من السفر إلى بريطانيا والولايات المتحدة.

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