الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

القاهرة الإخبارية: الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومية لقطاع غزة

غزة
غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصدر مطلع، أنه تم الاتفاق على آلية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميًا.

600 شاحنة مساعدات لقطاع غزة 

وكانت القناة الإخبارية قد أفادت ببدء اجتماعات القاهرة الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكان وفد من السلطة الفلسطينية ووفد إسرائيلي من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) سيناقشان في القاهرة آليات فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

 

إسرائيل وحركة حماس تتوصلان لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وتوصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، أُعلن عنه يوم الأربعاء الماضي بعد مفاوضات شاقة توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وأعلنت حماس، اليوم الجمعة، تجاوز عقبات في اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة نجمت عن عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

وأكدت حماس، في بيان، أنها سعت لإبرام صفقة تبادل تضمن الإفراج عن أسرى ينتمون لكافة الفصائل الفلسطينية.

وأضافت حماس أن قوائم الأسرى الفلسطينيين، المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، سينشرها مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.

وتجتمع الحكومة الأمنية الإسرائيلية، الجمعة، بعد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، على ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما أعربت واشنطن عن ثقتها ببدء الهدنة الأحد.

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