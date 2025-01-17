كولر: لدينا إصابات مؤثرة ولكن جودة لاعبينا تعوض الغائبين

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «أتمنى أن تكون مباراة موفقة لنا، وأعلم أنها ستكون مواجهة صعبة؛ لأن المنافس لعب بشكل جيد ويتصدر المجموعة، وقد أرهقنا على ملعبه خلال مباراة الذهاب».



وأضاف: «هدفنا تحقيق الفوز وتصدر المجموعة، وهذه مهمة ليست سهلة على الإطلاق، ولكننا نستعد جيدا، ولدينا «سكواد» كبير قادر على تعويض الغيابات».



وعن الغيابات قال مدرب الأهلي : «بالفعل لدينا إصابات عديدة ومؤثرة ولكن جودة لاعبينا تعوض الغائبين وكل من يشارك يملك فرصة لتقديم نفسه بشكل جيد وإثبات جدارته».



وتابع: نخوض المران الختامي اليوم وبناء عليه سوف نحدد المجموعة الأكثر جاهزية والمباراة ليست سهلة لكي نخوضها بعناصر شابة أو من غير المشاركين بصفة أساسية.



وأكمل: «الحديث مبكر عن حظوظ الفوز بالبطولة، ولكن الانتصارات تعد مؤشر على ذلك وقد توجنا باللقب مرتين ونسعى للقب الثالث على التوالي ولكن هذا لا يعني أن المنافسين لديهم حظوظ أقل».

وواصل: نمتلك خبرات كبيرة ولكن ضغط المباريات يمثل صعوبة ورغم كل شيء نحن أقوياء ونعتمد على جمهورنا الذي يمثل اللاعب رقم ١٢ ويمنحنا قوة كبيرة.. والأهلي دائما بمن حضر ولدينا ثقة في الجميع والكل جاهز لجميع المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أورلاندو

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة اورلاندو بايرتس المرتقبة غدا السبت.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - أفشة - اكرم توفيق.

الهجوم:إمام عاشور - حسين الشحات - وسام أبو على.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي في السادسة مساء غدا السبت الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

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