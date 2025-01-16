أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان أسعار الذهب، وكذلك العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

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