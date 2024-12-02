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زراعة الشرقية تنظم ندوات إرشادية

زراعة الشرقية تنظم
زراعة الشرقية تنظم ندوات إرشادية ومرور ميداني على الحقول

 أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، قيام المديرية بالمرور الميدانى على حقول مركزي ههيا وأبو كبير، بمرافقة اللجنة العلمية المشكلة من الدكتور على أحمد مدير معهد بحوث وقاية النبات بالشرقية والدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النبات بالشرقية والمشرف العلمي للمحافظة والمهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة بالشرقية والمهندس جمال السيد مدير الإدارة الزراعية بههيا والمهندس محمودى عبدالقادر مدير الإدارة الزراعية بأبو كبير. 

 

زيادة المشتل الملحق بادارة ههيا 

 أشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية إلى قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن المحاصيل الشتوية، خاصة الفول البلدى بإدارة ههيا الزراعية كذلك زيارة المشتل الملحق بالإدارة...لافتا إلى توضيح أهمية منظومة كارت الفلاح حيث أنه يسهل الحصول على الحصص المقررة للمزارعين من كافه مستلزمات الإنتاج والوقود للآلات الزراعية كذلك من خلاله يمكن للفلاح تأمين نفسه وعائلته.

 

تقديم الجنة للتوصيات اللازمة 

 كما توجهت اللجنة إلى مركز أبو كبير والمرور على الزراعات الشتوية خاصة القمح والبنجر كذلك تنفيذ ندوة إرشادية مع عدد من  المزارعين وتقديم التوصيات المناسبة في هذه المرحلة من عمر النباتات، وذلك في حضور جهازى المكافحة بالمركزين.

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المهندس حازم الأشمونى 

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

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اللجنة العلمية المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية حقول مركز ههيا حقول مركز ابو كبير المرور الميداني

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