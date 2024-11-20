زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن المحاصيل الشتوية بكفر صقر

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية تنفيذ المديرية ندوة إرشادية عن المحاصيل الشتوية خاصة بنجر السكر والقمح بالمركز الإرشادي بقرية حانوت بمركز كفر صقر ضمت إدارات كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير ومكتب زراعة قصاصين الأزهار والصوفية وتلراك.

التوصيات الفنية لنبات البنجر

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت التوصيات الفنية لمحصول البنجر وطرق الزراعة والخدمة ومكافحة آفات البنجر كذلك طرق الزراعة والخدمة لمحصول القمح بحضور الدكتور أيمن حمودة مدير عام الإدارة العامة للمكافحة بالوزارة والدكتور علي أحمد مدير معهد بحوث الوقاية بالشرقية، والدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النبات بالشرقية والمشرف العلمي للمحافظة والمهندس أحمد العساسى مدير الإدارة العامة للمكافحة والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد والمهندس مصطفى محمد مصطفى مدير الإدارة الزراعية بكفر صقر، والمهندس أحمد محمد سالم مدير مكتب زراعة الصوفية والدكتور محسن سويلم أخصائى الإرشاد والبنجر بالمحافظة، وأجهزة المكافحة بإدارات كفر صقر وأولاد صقر وقصاصين الأزهار وأبوكبير والصوفية.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية للتعرف على الاحتياجات الإرشادية للمزارعين وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمختلف هذه المحاصيل وسبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش وترشيد استخدام مياه الري.

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