زراعة الشرقية تنظم دورة تدريبية عن إدارة الملوثات العضوية

أعلن المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، عن تنفيذ أولى فعاليات الدورة التدريبية في مجال إدارة الملوثات العضوية الثابتة والتخلص الآمن من رواكد المبيدات بالاشتراك مع مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، وذلك برعاية المهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة.

حضور الدورة من المتخصصين

جاء ذلك من خلال المكون المحلى للمشروع بـ وزارة الزراعة بحضور الدكتور مجدى عدلى إسكندر والدكتور عبد الحميد نحاس بالمعمل المركزي للمبيدات بالوزارة والمهندس أحمد رفعت العساسى مدير الإدارة العامة للمكافحة والمهندس عرفة الهادى هلال مدير إدارة الرقابة والمهندس ناجى عبد الحميد والمهندس فايق بشرى مفتشى الرقابة بالمديرية ومسئولي الرقابة ومهندسي المكافحة بالمديرية والإدارات.

متابعة المبيدات بالأسواق بعد تسجيلها

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت مناقشة أنشطة قسم الرقابة والمعمل المركزى للمبيدات التابع لوزارة الزراعة فى متابعة المبيدات بالأسواق بعد السماح بتسجيلها وتداولها فى الأسواق وأنشطة الرصد والرقابة من حيث جودة المنتجات وكيفية استخدام المبيد وفقًا لبطاقة البيانات.

رصد حوادث التسمم بالمبيدات

بالإضافة إلى تحليل متبقيات المبيدات فى الغذاء، وذلك لتحديد الحدود القصوى المسموح بها ورصد حوادث التسمم بالمبيدات وكذلك الأضرار التى يسببها على الكائنات الغير مستهدفة من حيوانات المزرعة والأسماك والنخيل والأعداء الحيوية وتدريب مسئولى قسم الرقابة على المبيدات والأطباء والممرضين والتجار والمزارعين وذلك للحد من أضرار المبيدات على الإنسان والبيئة.

المهندس محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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