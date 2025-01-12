الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

أحمد الشرع لمجموعة نشطاء: الثورة صفتها الهيجان وعقل الثائر لا يبني دولة

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

قال قائد الإدارة السورية أحمد الشرع الشهير بـ الجولاني، إن عقل الثائر لا يبني دولة وعقل الثورة لا يبني دولة، معتبرا أن الثورة صفتها الهيجان والثوران وردود الأفعال.

 

أحمد الشرع يؤكد فشل الثورات فى بناء دول 

جاء ذلك خلال لقاء جمع أحمد الشرع مع مجموعة من الناشطين والحقوقين، مؤكدا أن الثورة تصلح في إزالة حكم لكنها لا تصلح في بناء دولة، وعقل الثائر لا يبني دولة.

وتابع أحمد الشرع، بأن جواز السفر السوري سيكون له وزنه في العالم خلال السنوات القادمة، مؤكدا ضرورة العمل بعقلية الدولة وبناء مؤسسات تحقق العدالة بين الناس.

وأضاف: "كل حقوق الناس في عنقي وعلى رأسي من فوق، وحاشا لله أن أتهرب من حق أحد حتى لو على نفسي، لكن يجب علينا أن نعمل بعقلية الدولة".

 

بيان اجتماع الرياض حول العملية الانتقالية في سوريا

أكدت الدول العربية والغربية خلال اجتماعها اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، مواصلة دعمها للحكومة السورية الجديدة في مواجهة التحديات ما بعد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، "جرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت".

 

كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذا بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.

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