مختار نوح يحدد مستقبل صادم للجولاني في حكم سوريا

قال مختار نوح، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن صعود التنظيمات المسلحة مثل جبهة النصرة التي تحولت إلى هيئة تحرير الشام للسلطة لن يستمر طويلا، مؤكدا أن احمد الشرع أو أبو محمد الجولانى كما يطلق عليه وضع ملامح نهايته من خلال إعلان التعايش مع إسرائيل وإلغاء التجنيد الإجبارى.

وأوضح أن الجولاني غيّر خط الدولة السورية بشكل كامل، وإذا كان محمد مرسى استمر عام واحد فى حكم مصر، فإن الجولانى لن يستمر ٣ أسابيع بعد حلف اليمين.

مستقبل التنظيمات المسلحة



ويؤكد مختار نوح فى تصريح لـ فيتو ان تنظيم داعش والتنظيمات الاخرى المشابها له لم تختفى، وانما كانت متواجدة بالدول التى بها عدم استقرار سياسي وامنى، لذلك يسعى الجولانى الى تجميع هؤلاء التنظيمات فى سوريا وهم بين ٥٠الى١٠٠الف ومنحهم الجنسية السورية كمظلة للتنظيمات الارهابية في محاولة لتكرار تجربة روسيا.

مستقبل جماعات الاسلام السياسي

واضاف ان مستقبل جماعات الاسلام السياسي سينتهى بمجرد انتهاء الدور الذى يرسمة لهم الغرب الاوربى والتجارب السابقة خير شاهد، لافتا إلى أن هذه الجماعات فى افغانستان لعبت ضد الروس بدعم امريكى وغربى، وبمجرد انتهاء دورهم انقلب عليهم الامريكان وتخلصوا من اسامة بن لادن وتنظيم القاعدة.

أمريكا تطالب اسرائيل التواصل مع الجولاني

وصدمت واشنطن تل أبيب بمطالبتها بالتهدئة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا "أبو محمد الجولاني"، وفتح قنوات اتصال معه.

وجاءت المطالبة من إدارة الرئيس جو بايدن، التي تواصلت مع الشرع بصورة علنية خلال الساعات الأخيرة، وألغت الجائزة المالية التي كانت موضوعة لإلقاء القبض عليه أو الحصول على معلومات عنه.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، تحت عنوان "النشر لأول مرة"، عن أن تل أبيب ترفض هذا الموقف الأمريكي رغم الضغوط.

نص رسالة أمريكا لإسرائيل حول الجولاني

ووصلت الرسالة الأمريكية لإسرائيل عبر مسؤولين بارزين في واشنطن، دعوا إلى فتح قنوات اتصال مع القائد السوري الجديد، ويرى الأمريكيون أن الشرع زعيم براغماتي، يريد أن يطور علاقاته بشكل استراتيجي مع دول المنطقة.

وبدأت المطالبة الأمريكية كمناشدة ودعوة ثم تحولت سريعا لمطالبة، فيما اعتبر الإسرائيليون إجراء إلغاء مكافأة القبض على الشرع مؤشرا على رفع تنظيم هيئة تحرير الشام من القوائم الإرهابية، بمطالبات تركية متكررة.

ولا يزال موقف المسؤولين الإسرائيليين قلقا من توجهات الشرع، رغم تصريحاته الهادئة تجاه تل أبيب، مؤكدين أن عيونهم متيقظة وأنهم لن يسمحوا بالاقتراب من حدود إسرائيل.

وترى تل أبيب، وفق القناة الإسرائيلية، أن الشرع يريد تهدئة المجتمع الدولي نحوه، بحديثه الهادئ، ولكنه في حقيقة الأمر "لن يغير جلده".

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