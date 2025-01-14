أسرة الإرهابي أحمد المنصور تتبرأ منه: بيعمل فيديوهات تسيء للبلد (فيديو)

تبرأ والد الإرهابي أحمد المنصور الهارب في سوريا، من ابنه إلى يوم الدين، معربا عن غضبه الشديد من أفعاله المُشينة تجاه الوطن، مشددًا "مصر خيرها علينا كلنا".

ونشر والد الارهابي أحمد المنصور فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قال خلاله: "أنا عاطف والد أحمد المنصور الهارب إلى سوريا.. وبينزل فيديوهات تسئ للبلد، وبيزعم إن أنا وأمه وأخواته وأهله محبوسين والكلام ده كله كذب ومحصلش".

وأضاف أن نجله يريد أن يكون زعيما معلنا استنكاره لتصرفاته، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت مليون جنيه على شقيق أحمد للحصول على الماجستير من إيطاليا.

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