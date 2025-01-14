يهدد عرش الشرع، أحمد العودة قائد الجنوب يرفض تسليم السلاح والاندماج بالجيش

منذ سقوط نظام بشار الأسد فى سوريا، وسيطرت الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على الدولة، يردد أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، تأكيدات تفيد بحل الفصائل ودمجها فى الجيش الذي ينوى تأسيسه وفق تصريحاته.

أحمد العودة قائد اللواء الثامن في جنوب سوريا

وعقب تصريحات أحمد الشرع، أعلن وزير الدفاع السوري فى القيادة الجديدة، مرهف أبو قصرة، عن بدء الجلسات مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها بوزارة الدفاع.

وقال مرهف أبو قصرة فى تصريحات سابقة: "ضمن توجيهات القيادة العامة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتنظيم الجيش العربي السوري، بدأنا جلساتٍ مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها بوزارة الدفاع، حيث تهدف الجلسات إلى وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار بالبنية التنظيمية للقوات المسلحة".

لكن هذه الخطة تعرقلها تنويعة الفصائل وتعقيدات خريطة نفوذها وانتشارها، وبدأت تظهر ملامح العصيان على تعليمات الانصياع التي أطلقها الشرع وحكومته، وتحديدا من من غرفة عمليات الجنوب بمحافظة درعا وهو ائتلاف يضم عدة فصائل مسلحة يقودها أحمد العودة، كان تلك الغرفة من أول الفصائل التى دخلت العاصمة "دمشق" عقب هروب بشار الأسد.

فصائل سوريا، فيتو

فيما استجابت معظم الفصائل المسلحة لدعوة وزارة الدفاع مرهف أبو قصرة لتسليم السلاح، لا يزال "اللواء الثامن"، الذي يقوده أحمد العودة، متمسكًا بمواقفه، مطالبًا بضمانات محددة قبل أي خطوة تجاه الاندماج.

فشل إقناع أحمد العودة بتسليم السلاح والاندماج فى الجيش السوري

وعُقدت عدة لقاءات على المستوى العسكري مع أحمد العودة، كان أبرزها مع أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة، إلا أن جميع هذه اللقاءات لم تثمر عن اتفاق واضح، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الإدارة والفصائل المسلحة في الجنوب السوري.

وتتجاوز قضية "اللواء الثامن" الذي يقوده أحمد العودة، مجرد مسألة تسليم السلاح أو الاندماج تحت قيادة الجيش المزمع تأسيسه، ويثير غياب العودة عن الاجتماعات المركزية التي تعقدها الإدارة الجديدة مع باقي الفصائل، تكهنات بأنه يسعى للحصول على استقلالية عسكرية أو امتيازات خاصة لفصيله بمناطق نفوذه.

أحمد العودة، ينحدر من مدينة بصرى الشام، ويعد أحد أبرز قادة الفصائل المسلحة في الجنوب السوري، واكتسب نفوذًا واسعًا منذ قيادته كتيبة "شباب السنة" عام 2012.

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وكان أحمد العودة، انخرط فى مفاوضات مباشرة مع روسيا ونظام الأسد عام 2018، ما أدى إلى تشكيل "اللواء الثامن" كجزء من "الفيلق الخامس".

ولا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد مقاتلي اللواء الثامن، إلا أنه يُعتبر، وفق التقديرات، الفصيل الأكبر في مدينة درعا، ويهيمن بشكل كبير على الريف الشرقي للمدينة.

أحمد العودة يتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا

يتمتع أحمد العودة بعلاقة جيدة مع روسيا، وكانت قوات أحمد العودة، أول من دخل دمشق في الثامن من ديسمبر بعد فرار بشار الأسد "لحماية مؤسساتها الحيوية"، وفق ما أعلنت يومها.

وانسحبت قوات العودة، بعد وصول مقاتلي إدلب في شمال البلاد بقيادة هيئة تحرير الشام، عائدة إلى معقلها في درعا.

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