أين تتجه سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟.. خبير استراتيجي يحذر من مرحلة تصفية حسابات عرقية وسياسية.. وأستاذ قانون دولي يكشف التداعيات الخطيرة على وحدة الدولة

تسود الأوساط السياسية مؤخرا حالة من الترقب بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، حيث يرى البعض أن ما يحدث فى سوريا هو بداية لتفكيك الدولة وتقسيمها بين إيران وتركيا والأكراد نتيجة تعدد العرقيات، والبعض الآخر يخشى من تمتد حالة الفوضى إلى الدول المجاورة وخاصة ليبيا والعراق ولبنان، ويحذر البعض من المخطط الذي يتم تنفيذه بالمنطقة حاليا بعد التخطيط له منذ سنوات.

ووسط ذلك الجدل تطرح فيتو تساؤلا على الخبراء، ما هو مستقبل سوريا بعد سقوط بشار؟

بشار الاسد

في البداية، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة: إن اشتعال الموقف السوري وسقوط نظام بشار الأسد يكشف أن هناك مخططا مدروسا يجرى تنفيذه فى المنطقة عبر حرب غزة ومرورا بحرب لبنان والآن عبر سوريا، ونخشى أن يصل إلى العراق، لأن تلك الحدود تم ترسيمها بالدم خلال السنوات الماضية.

4 كيانات في سوريا

وأكد ان هناك 4 كيانات فى سوريا، وأن هناك استهداف للبنان وسوريا والعراق منذ فترة طويلة، وهذا الامر تعمل عليه جهات متعددة تريد إشعال المنطقة، متابعا أن مشروعات تقسيم المنطقة يعاد تدويرها حاليا، والرابح مما يحدث هو اسرائيل، لان وجودها يرتكز على عدم استقرار المنطقة سواء فى غزة او لبنان او سوريا او العراق، وبالتالى لابد من استراتيجية عربية خاصة وان مجلس الامن لن يكون له دورا فى التهدئة بالمنطقة.

ايمن سلامة

خطورة العرقيات والقوميات المتصارعة في سوريا

وبدوره، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: إن ما يحدث الآن فى سوريا هو نتيجة طبيعية للتقصير الدولى من جانب الدول والمنظمات الدولية كافة، إذ لم يقم المجتمع الدولى بتنفيذ قرار مجلس الامن منذ عام 2015 بشان خارطة الطريق والاصلاحات السورية.

وأكد أن كل هذة المعطيات ادت الى تفاقم الاوضاع فى سوريا، والمشكلة انها ليست دولة صغيرة، كما أن التنازع العرقي والقوميات والطوائف المختلفة تصنع مشكلة أكبر.

أزمة تركيا مع الحكم الذاتي للاكراد

وتابع: فى اقصى الشمال الشرقى والغربي يكون لـ الاكراد الغلبة السكانية، وايضا لهم الغلبة الواقعية للادارة الذاتية منذ سنوات فى الشمال السورى، وبالتالى من السهل ان يتم ترشيح هذه الادارة الذاتية فى دستور جديد.

وأضاف: من المتوقع أن يكون هناك معارضة من جانب تركيا التى لا تريد إقامة حكم او ادارة ذاتية على حدودها حتى لاتنتقل العدوى لها، فى المقابل اسرائيل قامت فجر اليوم بتحريك الدبابات والقوات لاول مرة منذ عام 1974فى المنطقة العازلة بين اسرائيل وسوريا، وبالتالى يظهر لها مصلحة فيما يحدث الآن للسيطرة على الجولان.

الدكتور احمد يوسف

خلافات القوى الدولية في سوريا

وقال الدكتور أحمد يوسف الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن المشهد السوري بعد بشار الأسد سيمر بمرحلة عدم استقرار كبير نظرًا لأن القوى التي أسقطت السلطة بينها تباينات ليست سياسية فقط وإنما عرقية أيضًا، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد فترة تصفية حسابات مع بقايا نظام بشار، مؤكدًا أنها مرحلة بالغة الخطورة نتيجة عدم الاستقرار الذى ستشهده البلاد.

وأكد أن سوريا قد تعرف مرحلة صراع آخر، إذ لم يتحقق الاستقرار، حيث تدعم الولايات المتحدة الامريكية اقامة حكم للأكراد، وهو الأمر الذى تعارضه تركيا ما قد يودي لنوع آخر من الصراع، أضف إلى ذلك أن الاعتقاد بأن سوريا ستمر بمرحلة انتخابات وتوحيد الصفوف أمر صعب؛ لأن القوى التي أسقطت بشار هي جماعات متطرفة ليس في أيدلوجيتها الانتخابات ولا يؤمنون بها.

صعوبة مستقبل سوريا بعد إسقاط بشار

واختتم الدكتور أحمد يوسف: ما يحدث في سوريا أمر وارد أن ينتقل إلى مناطق أخرى مجاورة ومنها اليمن والعراق وليبيا وبالتالي ما حدث في سوريا سيكون له انتكاسات على المنطقة ككل.

هبة البشبيشى

حقيقة انهيار سوريا بعد رحيل الأسد

قالت الدكتورة هبة البشبيشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن سقوط حكم بشار الأسد فى سوريا على أيدي التنظيمات المتطرفة يعنى تهديد أمن المنطقة ككل، موضحة أن هذه الجماعات لن تقف عند حدود سوريا، وإنما ستتجه إلى ليبيا والعراق وجبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام.

وأكدت أن انهيار سوريا يعنى انتهاء مفهوم الأمة العربية، خاصة وأن السيناريو المنتظر لسوريا هو تقسيمها الى عدة أقاليم، جزء منها سيكون تابع لإيران، وآخر إلى تركيا، فضلا عن بدء هذه الجماعات المتطرفة مرحلة انتقام من معارضيها.

أشباح الحرب الأهلية تلاحق سوريا بعد رحيل الأسد

وواصلت حديثها قائلة: ستشهد سوريا مرحلة صراعات بين هذه الجماعات المسلحة على الكعكعة السورية، إلا فى حالة تدخل عربى لدعم الجيش السورى من أجل إجراء انتخابات واختيار قيادة جديدة، وهذا ما لن يسمح به التنظيمات المتطرفة، سنصبح أمام مرحلة جديدة قد تشهد حربا أهلية الفترة القادمة.

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