الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شملت مرهف أبو قصرة، الشرع يمنح رتبا عسكرية جديدة لضباط بالجيش السوري

مرهف أبو قصرة مع
مرهف أبو قصرة مع الشرع، فيتو

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم، عن ترقية عدد من الضباط في الجيش السوري، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا.

 

ترقية مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء

وشملت قائمة الترفيعات العسكرية التي منحتها الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ترقية وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء.

وسبق والقائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أن جميع الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

معلومات عن مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري

كلفت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، يوم 22 ديسمبر الجاري، مرهف أبوقصرة بحقيبة وزارة الدفاع ضمن خطة تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وحصل مرهف أبو قصرة (41 عامًا) على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق وبسبب مواقفه العدائية ضد نظام الأسد نزح مع عائلته من مسقط رأسه في مدينة حلفايا شمالي حماة إلى محافظة إدلب لينضم هناك إلى هيئة تحرير الشام حتى شغل فيها منصب القائد العام للجناح العسكري.

 

وكان وزير الدفاع السوري الجديد لعب دورًا بارزًا في تنظيم صفوف المقاتلين وإدارة المعدات العسكرية خلال عملية الزحف إلى دمشق، كما يعتبر من قيادات الصف الأول في عملية ردع العدوان التي أنهت حقبة حكم آل الأسد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرهف أبو قصرة الجيش السوري الإدارة السورية الجديدة سوريا بشار الأسد

مواد متعلقة

أستاذ علاقات دولية: بناء الجيش السوري يواجه تحديات كبيرة

اللواء وائل ربيع: الجيش السوري لم يتقاضى رواتبه منذ 6 أشهر
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

صلاح يقود ليفربول لاكتساح وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي(صور)

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

بصناعة محمد صلاح، جاكبو يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى وست هام

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا مع بداية العام الجديد؟ رئيس الشعبة يرد (فيديو)

منوعات

المزيد

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية التمر فى المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والأحزان

أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها

المزيد
الجريدة الرسمية