الخميس 16 يناير 2025
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صحة ومرأة

4 أنواع من الأعشاب للتخلص من القلق والتوتر

شاي الأعشاب، فيتو
شاي الأعشاب، فيتو

 استخدم شاي الأعشاب منذ قرون، وذلك لفوائده الصحية العديدة، ومن ضمنها المساعد في تقليل أعراض التوتر والقلق وغيرها من مشاكل الصحة العقلية.

فتساعد بعض أنواع شاي الأعشاب في تخفيف حدة التوتر والقلق العرضي، وتشمل فوائد شرب أنواع مختلفة من شاي الأعشاب ما يلي:

تحسين النوم وحالات الأرق

تخفيف اضطرابات المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي

تحسين تقلصات الدورة الشهرية

تحسين الغثيان وغثيان الصباح للحوامل

تحسين مستويات ضغط الدم

النعناع

تشير الأبحاث إلى أن رائحة النعناع تقلل من مشاعر الإحباط والقلق والتعب.

حيث وجدت الدراسات أن استنشاق رائحة زيت النعناع تساعد في تهدئة القلق.

البابونج

 تعد زهرة البابونج من أكثر أنواع الشاي المهدئة للتوتر شهرة، فوجدت إحدى الدراسات أن الاستخدام طويل الأمد لمستخلص البابونج يقلل بشكل كبير من الأعراض المتوسطة إلى الشديدة لاضطراب القلق العام (GAD)، ومع ذلك، فإنه لم يمنع حدوث الأعراض المستقبلية.

وإلى جانب الخصائص المريحة والمهدئة للبابونج، يمكن استخدامه أيضًا للمساعدة في علاج اضطراب المعدة وكذلك تخفيف الألم والالتهاب.

اللافندر

يُعرف اللافندر على نطاق واسع بتأثيراته المستقرة والمهدئة للمزاج، ويمكن أن يكون مفيدًا في تقليل القلق والمساعدة في علاج حالات العناية بالبشرة مثل حب الشباب والحروق وكذلك الآلام في الجسم.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من حمض الثيانين، وهو حمض أميني قد يقلل من القلق.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر عانوا من مستويات أقل من التوتر بشكل ثابت.

ومن المعروف أيضًا أن الشاي الأخضر يساعد في تحسين التركيز، حيث يساعد حمض الثيانين والكافيين الموجودين في المشروب في ذلك.

 

متى تذهب للطبيب عند الإصابة بالتوتر

إذا كان القلق سيئًا لدرجة يتعارض مع الأنشطة اليومية، فقد يكون من الجيد استشارة الطبيب، وتكون مؤشرات القلق المزمن كالآتي:

القلق المستمر.

أعراض جسدية مثل تسارع ضربات القلب.

لا يستطيع الاسترخاء.

تجنب الأشياء التي تؤدي إلى القلق.

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