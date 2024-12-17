فوائد الشاي الأخضر، يحرق الدهون ويحمي الدماغ من الشيخوخة

يساعد الشاي الأخضر في دعم الإدراك والحفاظ على وزن معتدل وتوفير الحماية ضد السرطان، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة من أصل نباتي

يحتوي الشاي الأخضر على نوع من البوليفينول يسمى كاتشين، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد في منع تلف الخلايا وتوفير فوائد صحية أخرى.

الكاتيكين الأكثر شهرة ووفرة في الشاي الأخضر هو EGCG، والذي وجدت الأبحاث أنه قد يشارك في تحسين العديد من الحالات الصحية أو علامات المرض.

2. قد يحسن الوظيفة الإدراكية

وجدت الأبحاث أن شرب الشاي الأخضر قد يفيد الإدراك والمزاج ووظيفة الدماغ، ربما بسبب المركبات الموجودة في الشاي الأخضر مثل الكافيين وL-theanine.

اقترحت الدراسة أن الشاي الأخضر مرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بضعف الإدراك بنسبة 64٪ لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن، وهناك حاجة إلى المزيد من الدراسات البشرية لاستكشاف هذا التأثير بشكل أكبر.

3. قد يساعد في حرق الدهون

وجدت المراجعات أن قدرة الشاي الأخضر على التأثير بشكل إيجابي على عملية التمثيل الغذائي، حيث تتعزز من خلال التمارين الهوائية أو تمارين المقاومة.

ومع ذلك، يشير مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة إلى أنه في حين تُظهر بعض الدراسات قدرة الشاي الأخضر على تحسين طريقة تكسير الجسم للدهون، فمن المرجح أن يكون تأثيره الإجمالي على فقدان الوزن ضئيلًا.

4. يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

ربطت الأبحاث شرب الشاي الأخضر بانخفاض فرصة الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة أو سرطان المبيض.

5. قد يحمي الدماغ من الشيخوخة

يرتبط الشاي الأخضر بانخفاض مستويات بعض العلامات المرتبطة بمرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل إدراكية حالية ومعروفة، وقد تكون المركبات مثل EGCG وL-theanine مسؤولة.

6. يساعد في إدارة سكر الدم

وجدت المراجعات البحثية أن الشاي الأخضر قد يساعد في خفض سكر الدم أثناء الصيام على المدى القصير ولكن لا يبدو أن له تأثيرًا على سكر الدم أو الأنسولين على المدى الطويل.

كما اقترحت أحد الدراسات على البالغين الصينيين انخفاض احتمالية الوفاة من مرض السكري من النوع 2 بنسبة 10٪ لأولئك الذين يشربونه يوميًا.

7. يساعد في الوقاية من أمراض القلب

تشير مراجعة حديثة للدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يخفض العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل ضغط الدم أو الدهون.

8. قد يساعدك على إنقاص الوزن

أظهرت العديد من الدراسات أن الشاي الأخضر قد يساعد في إنقاص الوزن.

وجدت الأبحاث أن شرب أربعة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض احتمالية الإصابة بالسمنة البطنية بنسبة 44٪، لكن التأثير كان كبيرًا بالنسبة للنساء فقط.

لكن، لا يبدو أن الشاي الأخضر يُحدث أي تغييرات في مستويات هرمونات الجوع والشبع، والتي تساعد في تنظيم الشهية.

أضرار الشاي الأخضر

على الرغم من الفوائد العديدة للشاي الأخضر، إلا أن الإفراط في تناوله قد يتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية، خاصة عند استهلاكه بكميات كبيرة أو على معدة فارغة.

1. اضطرابات المعدة

قد يُسبب الشاي الأخضر اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان أو حرقة المعدة، بسبب احتوائه على الكافيين والتانينات التي قد تزيد من حموضة المعدة.

2. الأرق والتوتر

بسبب محتواه من الكافيين، قد يؤدي الإفراط في تناول الشاي الأخضر إلى الأرق أو صعوبة في النوم، خاصة إذا تم استهلاكه في فترة المساء.

3. تداخل مع امتصاص الحديد

قد يُعيق الشاي الأخضر امتصاص الحديد من الأطعمة، مما قد يُسبب فقر الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد. يُفضل شربه بين الوجبات لتقليل هذا التأثير.

4. مشاكل الكبد

تناول مكملات الشاي الأخضر بكميات كبيرة قد يُسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل تسمم الكبد. من المهم استهلاكه بكميات معتدلة دون الإفراط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.