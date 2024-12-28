الأحد 29 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الشاي الأخضر للبشرة، يعالج حب الشباب ويحارب الشيخوخة

الشاي الاخضر للبشرة,
الشاي الاخضر للبشرة, فيتو

يعد الشاي الأخضر غنيًا بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، والذي تكون مفيدة في علاج مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.

أظهرت الدراسات أن المركب البوليفينولي الرئيسي الموجود في الشاي الأخضر، EGCG (epigallocatechin-3-gallate)، يظهر مجموعة واسعة من الخصائص العلاجية وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، بما في ذلك:

الشاي الأخضر وسرطان الجلد

وفقًا للدراسات أجريت يمكن استخدام البوليفينول في الشاي الأخضر كعوامل دوائية للوقاية من اضطرابات الجلد الناجمة عن ضوء الأشعة فوق البنفسجية الشمسية في الحيوانات والبشر، بما في ذلك:

سرطان الجلد الميلانيني

سرطانات الجلد غير الميلانيني

الشيخوخة الضوئية

مستخلص الشاي الأخضر والبشرة

أشارت المراجعات البحثية إلى أن مستخلص الشاي الأخضر أثبت فعاليته المحتملة عند وضعه على الجلد وتناوله كمكمل لـ:

حب الشباب

الثعلبة الأندروجينية

التهاب الجلد التأتبي

داء المبيضات

الثآليل التناسلية

الجدري

الوردية

حب الشباب

يجب وضع مستخلص الشاي الأخضر في العتبار كجزء من نظام علاج حب الشباب، فاظهرت الدراسات أنه يتسبب في انخفاض كبيرًا في نتوءات الجلد الحمراء التي يسببها حب الشباب.

الشيخوخة

شرب الشاي الأخضر وتطبيقه على البشرة يمكن أن يساعد في التعامل مع عملية الشيخوخة بشكل أفضل.

حيث يحسن من مرونة الجلد لمن يعالج بنظام مركب من الشاي الأخضر الموضعي والفموي.

وأظهرت الدراسات طويلة أن تلف الجلد الناجم عن التعرض لأشعة الشمس ينخفض مع التطبيق الموضعي لمستحضرات التجميل التي تحتوي على مستخلص الشاي الأخضر، واقترح الباحثون أن تركيبات مستحضرات التجميل التي تحتوي على مستخلص الشاي الأخضر حسنت من راحة الجلد ولها تأثيرات ترطيب واضحة.

الشاي الأخضر والجلد حول عينيك

إذا كان الشخص يعاني من تورم حول العين فيوفر علاج الشاي الأخضر المنزلي للعيون المنتفخة الراحة، وتكون كالتالي:

نقع كيسين من الشاي الأخضر لشرب الشاي.

عصر الأكياس لإزالة السائل الزائد.

وضع أكياس الشاي في الثلاجة لمدة 10 إلى 20 دقيقة.

وضع أكياس الشاي على العين المغلقتين لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

يقترح أنصار هذا العلاج أن الجمع بين الكافيين والكمادات الباردة يساعد في تخفيف الانتفاخ..

مخاطر استخدام الشاي على العين

المنطقة المحيطة بالعين حساسة، لذا قبل محاولة هذا العلاج يجب:

غسل اليد والوجه

إزالة المكياج

إزالة العدسات اللاصقة

إبعاد السوائل عن العين
تجنب أكياس الشاي ذات الدبابيس

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