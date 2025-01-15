الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

حسم الأمر والإعلان من القاهرة، مصادر تكشف موعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار

القاهرة، فيتو
القاهرة، فيتو

وقف إطلاق النار في غزة، أفادت وسائل إعلام عبرية، في خبر عاجل مساء اليوم، أن معظم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من محور فيلادلفيا.

انسحاب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من فيلادلفيا

ووفق "القناة 12" العبرية، انسحب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وبقيت قوة صغيرة بالمحور تمهيدا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

في ذات السياق، كشف مسئول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن أطراف التفاوض قد تعلن غدا الخميس، التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار فى غزة.

إعلان وقف إطلاق النار الخميس من القاهرة

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر فلسطيني تأكيده، أنه من المتوقع الإعلان غدا عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

غزة، فيتو
غزة، فيتو

وأشار مصدر فلسطيني، إلى أنه بعد تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس، تم تحقيق انفراجة في المفاوضات حول صفقة التبادل، وبحسب التقرير فقد تم خلال وقت سابق اليوم خلال اجتماع قيادة حماس الاتفاق على النقاط وحل الخلافات.

هذا وقال مصدر مسؤول لقناة "العربية" السعودية، أن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون في العاصمة المصرية القاهرة.

لحشد الدعم لاتفاق غزة، نتنياهو يجتمع مع كاتس وسموتريتش

قناة عبرية: حماس وافقت على اتفاق غزة وهذا موعد توقيعه

 

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