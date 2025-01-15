حسم الأمر والإعلان من القاهرة، مصادر تكشف موعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار

وقف إطلاق النار في غزة، أفادت وسائل إعلام عبرية، في خبر عاجل مساء اليوم، أن معظم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من محور فيلادلفيا.

انسحاب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من فيلادلفيا

ووفق "القناة 12" العبرية، انسحب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وبقيت قوة صغيرة بالمحور تمهيدا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

في ذات السياق، كشف مسئول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن أطراف التفاوض قد تعلن غدا الخميس، التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار فى غزة.

إعلان وقف إطلاق النار الخميس من القاهرة

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر فلسطيني تأكيده، أنه من المتوقع الإعلان غدا عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

غزة، فيتو

وأشار مصدر فلسطيني، إلى أنه بعد تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس، تم تحقيق انفراجة في المفاوضات حول صفقة التبادل، وبحسب التقرير فقد تم خلال وقت سابق اليوم خلال اجتماع قيادة حماس الاتفاق على النقاط وحل الخلافات.

هذا وقال مصدر مسؤول لقناة "العربية" السعودية، أن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.